Sindikati o premijerovom prijedlogu: Ovo još nismo doživjeli, to je obmana

Sindikati su reagirali na prijedlog premijera Andreja Plenkovića da se svim zaposlenima u državnim i javnim službama povećaju plaće za 6,12 posto.

– Ovo je prvi puta da predsjednik Vlade daje prijedloge za povećanje osnovice preko Saborske govornice, toga još nije bilo. Ponudio je povećanje osnovice u 2020. godini u tri vala koji bi iznosio 6,12 posto, u potpunosti ignorirajući da se vode pregovori o povećanju koeficijenta složenosti poslova. Premijer kontekst povećanja prijedloga osnovice prebacuje na zaposlene u obrazovanju i da to rješava zahtjeve sindikata obrazovanja u štrajku – rekao je Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

– Nijedna njegova rečenica ne rješava problem zbog kojeg se danas već peti dan štrajka u osnovnim i srednjim školama – kaže Mihalinec.

– Najavljujemo da se sutrašnji štrajk i dalje odvija u skladu s današnjim najavama – dodao je.

– Ako ne bude nikakvog poziva premijera, jer očito jedino s njim možemo razgovarati o povećanju koeficijenta složenosti poslova, štrajk će se nastaviti i u narednim danima – rekao je.

Premijerov prijedlog komentirao je i predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Igor Radeka.

– Kad je već tako da se socijalni dijalog vodi preko medija i saborske govornice, to je pohvalan iskorak, ali apsolutno nedovoljan, mi ćemo na pregovorima reći koji je naš zahtjev, no reći ćemo da je to što je premijer rekao daleko od onoga što mi želimo – kaže Radeka.

– Ovo je prvi put da je jedan premijer ponudio više nego što su sindikati objavili da traže. To još nisam doživio u ovom poslu. Ovih 2+2+2 je super prijedlog kao startni prijedlog za pregovaranje o osnovici – kazao je pak predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić.

– Ovo je politički nekorektan prijedlog prema svojim socijalnim partnerima i nije ispunjenje zahtjeva sindikata, to je pokušaj obmane – dodao je.

Mihalinec je na kraju poslao poruku i HNS-u:

– Ovo nije rješenje problema, ovo je dokaz da nisu poznavali problem, poznavala ga je jedino i isključivo ministrica Divjak – rekao je.