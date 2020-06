Plenković o Ostojiću: 'Odlaskom u samoizolaciju radi neprimjeren teatar'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u subotu da je odlazak potpredsjednika SDP-a i nositelj liste Restart koalicije za II. izbornu jedinicu Rajka Ostojića u samoizolaciju jako neodgovorna poruka poručivši kako time radi neprimjeren teatar.

„Mislim da je to jedna jako neodgovorna Ostojićeva poruka. Koliko sam shvati on je testiran i negativan je. S druge strane, on pretendira preuzeti ulogu stručnjaka - epidemiologa, virologa i infektiologa, a nije niti jedno od toga”, rekao je Plenković novinarima upitan kakvu poruku Ostojić šalje svojim odlaskom u samoizolaciju.

Plenković se danas sastao s utemeljiteljima HDZ-a Grada Zagreba, a prije toga družio se s članovima i simpatizerima u caffe baru „Buldog”.

Upitao se što bi bilo da u ponedjeljak npr. sto tisuća sugrađana, po Ostojićevoj logici, odluči ostati kod kuće u samoizolaciji jer oni to tako misle da treba.

„Tko će nadoknaditi štetu onim organizacijama i institucijama, trvtkama gdje oni rade ako bi se svi u Hrvatskoj ponašali poput neodgovornog Ostojića koji kao sudionik kampanje radi neprimjeren teatar. Čak se kao liječnik ponaša izrazito neodgovorno”, poruči je.

Rekao je i kako ne razmišlja o usporavanju predizborne kampanje ocjenivši kako je ona „vrlo light” jer HDZ nema nigdje većih skupova nego samo kraća druženja s članovima i simpatizerima.

Vezano uz borbu protiv koronavirusa smatra kako se treba fokusirati na žarišta - Đakovo i Zagreb.

Poručio je i da je naš zdravstveni sustav spreman i kapacitiran te imamo iskusno i spremno zdravstveno i medicinsko osoblje. Također, imamo spremne intenzivne njege i respiratore, a nitko od pacijenata nije na njima.

Upitan da komentira rezultate predizbornih anketa Plenković je poručio kako 5. srpnja očekuje pobjedu jer je, kako je rekao, ogromna razlika između HDZ-ovih postignuća i programa te ambicijama za brz oporavak zemlje od onoga što građanima nudi politička konkurencija.