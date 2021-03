Plenković o stanju u pravosuđu: Ako postoje sumnje da je netko korumpiran onda taj treba i odgovarati

U središnjici HDZ-a danas će se održati zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke putem video linka.

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković prije početka sjednice dao je izjavu za medije.

Novinari su ga pitali što se napravilo u godinu dana po pitanju obnove u Zagrebu nakon razornog potresa. Odbacio je kritike oporbe i pobrojao sve što je vlada napravila na tom planu. Naglasio je da će cijeli proces trajati jako dugo.

"To je proces koji će trajati dugo, godinama, to nije sporno. Deset sekundi potresa je 10 godina obnove. Tu je pogođena stara gradska jezgra, to je problem. Svi resori i sve institucije će nastaviti raditi na obnovi Zagreba", rekao je Plenković.

Dodao je kako se radi na tome da sve bude pravno čisto. Za Zakon o obnovi je rekao kako ima potporu gotovo svih zastupnika, ali da nema tog zakona koji ne bi mogao biti i bolji.

Govorio je i o stanju u pravosuđu.

"Sigurno za sadašnju situaciju u pravosuđu nije kriv HDZ, vlada ili aktualno vodstvo HDZ-a. Suce u Hrvatskoj ne bira vlada, ni sabor, nego Državno sudbeno vijeće, to je činjenica. Ako postoje sumnje ili indicije da je netko korumpiran ili se ne ponaša suprotno kodeksu onda taj treba odgovarati", rekao je premijer.

Upitan o mogućoj odgodi lokalnih izbora rekao je da se to neće dogoditi i da će izbori biti 16. svibnja.

“Nastojimo osigurati cjepiva koja su verficirana cjepiva od strane Europske agencije za lijekove. O varijanti da se nabavi i neko drugo cjepivo, ne vidim nikakav problem”, rekao je Plenković odgovarajući na pitanje o mogućnosti nabavke kineskog cjepiva za hrvatsko tržište.