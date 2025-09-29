Plenković: 'Nije pitanje hoće li, nego kada će RH priznati Palestinu'

Nije pitanje hoće li Hrvatska priznati Palestinu nego kada će to učiniti, rekao je jučer premijer Andrej Plenković, dodavši da nedavna priznanja drugih država nisu rezultirala snažnijim pritiskom prema primirju. – Jedino moguće, dugoročno i pravo rješenje je rješenje s dvije države – ponovio je premijer u Splitu, no naglasio da se "u praksi još nisu stekli uvjeti da se to dogodi". Inače, da ne bude zabune, isti ovakvi odgovori dolazili su i iz vlade Zorana Milanovića, iako je tada konkretna situacija na terenu bila drugačija.

I dok se većina država načelno slaže da je jedino rješenje ono s dvije države, put do njega vide drugačije, pogotovo s obzirom na priznanje Palestine. Pitanje je treba li Palestinu priznati prije ili poslije prekida vatra i mirovnog dogovora? Države i u EU su se podijelile, iz više razloga. Neke, kao Francuska, smatraju da je baš priznanje impuls koji će pokrenuti politički moment prema dogovoru i rješenju s dvije države i da je upravo nepriznavanje Palestine stvorilo vakuum za održavanje statusa quo. Druge će, poput Njemačke, zbog povijesnog nasljeđa koje ne treba olako shvatiti, teže pristati izravno se konfrontirati Izraelu.

Hrvatska je također u osjetljivoj poziciji prema Izraelu, i zbog svog povijesnog nasljeđa, ali i truda uloženog da se s tom državom uspostave prvo nekakvi, a onda i jako dobri odnosi. Hrvatska je itekako svjesna događanja u Pojasu Gaze i dugo je igrala, a i sada je na liniji da nema suprotstavljanja Izraelu, i time i SAD-u, priznanjem Palestine, ali je zato obilato pomagala i pomaže ublažiti katastrofalnu humanitarnu situaciju u Gazi. Ipak, u valu promjene odnosa prema vladi Izraela koje je zahvatio ne samo EU, Hrvatska sve više balansira i pomalo se okreće, dajući sada i sve veću političku težinu Palestini.

Najsvježiji primjer je poziv palestinskoj ministrici vanjskih poslova Varsen Aghabekian da se obrati hrvatskim veleposlanicima na godišnjoj konferenciji i iznese svoja stajališta. Takvo što se prije nekoliko godina nije moglo zamisliti. Taj je posjet izbalansiran posjetom izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sa'ara Zagrebu netom nakon palestinske ministrice. Najelegantnije bi za Hrvatsku bilo da se donese zajednička odluka, koordinirana iz Bruxellesa, a kako države same određuju svoj politički smjer, onda da Njemačka ipak napravi zaokret i prizna Palestinu. Tada bi Hrvatska puno lakše dala zeleno svjetlo priznanju.