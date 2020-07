Plenković: Ne treba razvodnjavati ideju o paketu za oporavak

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu novinarima jutros u Bruxellesu, na putu na nastavak sastanka Europskog vijeća koji je sinoć oko ponoći prekinut bez postignutog dogovora o novom proračunu i planu za oporavak od korona-krize.

- Globalna pandemija Covida-19 napravila je toliko velik problem za Europu, za države članice, za svijet, da naše rješenje mora biti jednako veliko. To je bio cijeli smisao prijedloga Europske komisije - 500 milijardi bespovratnih sredstava, 250 milijardi zajmova. I na taj način ubrzati ekonomski oporavak članica. Ukoliko se sad zbog nekih razloga pokuša razvodniti ta kvalitetna ideja snažnog reagiranja odmah, onda to nije ono što je trebalo biti. Ali nastojat ćemo postići rješenje. Za Hrvatsku je ključno da dobijemo sve zajedno, iz jednoga i drugog izvora, iz te dvije košare, duplo više sredstava nego što smo imali prvih sedam godina članstva i to je za nas onda uspjeh.

Prije novinara premijera Plenkovića "zaskočio" je slučajni prolaznik koji je tražio autogram.