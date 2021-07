Plenković: Omogućit ćemo besplatno cijepljenje i za one koji nisu zdravstveno osigurani

U petak u 12 sati održana je 69. sjednica Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, na kojoj se raspravljalo o obnovi od potresa te epidemiološkom stanju u Hrvatskoj.

Na početku sjednice javnosti se obratio premijer Andrej Plenković.

- Bili smo u kontaktu sa županima u županijama Osječko-baranjskoj te Vukovarsko-srijemskoj gdje ćemo za problem komaraca izdvojiti ukupno pet milijuna kuna i nadamo se da će to pomoći našim sugrađanima, govori.

- Što se tiče NPOO-a, do kraja mjeseca bi trebao biti odobren i naravno zadaća na svima je da krenemo u provedbu, kazao je.

- Najmanje jednom dozom imamo cijepljenih 46,8 posto, za koji tjedan dolazimo i do 50 posto. To još uvijek nije dovoljno, Europom se širi delta soj i mislimo da će on do kraja kolovoza i prevladati. Rizik zaraze je veći na onima koji nisu cijepljeni, epidemiolozi će izaći s podacima u Hrvatskoj, a cijepljeni će lakše prebroditi ovu zarazu. Od dosada 8.233 preminulih od COVID-a, više od 92 posto bili su stariji od 60 godina te apeliram na sve sugrađane starije dobi da se cijepe, govori.

- Ohrabrujući su i brojevi osiguranika - imamo više od 50.000 je zaposlenih u odnosu na prošlu godinu. Imamo čak više osiguranika nego rekordne 2019. godine. Omogućit ćemo i da se besplatno mogu cijepiti i oni koji nisu osigurani - Hrvati iz BiH mogu doći i cijepiti se besplatno. Mogu doći Hrvati iz svijeta i cijepiti se besplatno. Imamo toliko cjepiva da mogu doći i drugi, nadodao je.

Nakon toga riječ je dobio ministar Tomo Medved te dao Prijedlog odluke o produžetku financiranja u 2021. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine.

- I dalje smo usmjereni na uklanjanje objekata koji su oštećeni u potresu, 195 objekata je dosad uklonjeno. Dosad su organizirani radovi na 400 obiteljskih kuća, a na radovima su angažirane 33 tvrtke. Za sve su objavljeni natječaji, a objavljen je i novi natječaj za obnovu drugih 1.500 kuća. Novi program energetske obnove je u izradi, a kako bi se osigurao kontinuitet, predlaže se produženje natječaja za ostvarivanje prava, kazao je Medved što je Vlada prihvatila.

Kratko je o epidemiološkoj situaciji govorio i ministar zdravstva Vili Beroš.

- Porast pozitivnih slučajeva iznosi 17,6 posto, a Primorska regija se izdvaja i ne u pozitivnom kontekstu. Među narančastim županijama je i najmanji udio cijepljenih, a da bismo se što prije približiti kolektivnom imunitetu, potreban je veći angažman. Pozivam sve građane za cijepljenje i da se informiraju putem službenih izvora, kazao je.

- Osigurat ćemo cijepljenje osobama koje nemaju status zdravstveno osigurane osobe u Hrvatskoj, a financijska sredstva osigurana su u planu HZJZ-a, kazao je Beroš.

Iznijeto je i Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, za 2020., što je Vlada prihvatila uz argument da je od 111 aktivnosti provedeno ili djelomično provedeno njih 87 posto.

Govoreći o Uredu za sprječavanje pranja novca, zaprimljeno je 403 slučajeva sa sumnjom na provođenje pranja novca u svrhu finaciranja terorizma u 2020. godini.