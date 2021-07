Grbin: Ako Vlada pokaže dobre temelje za uvođenje obveznog cijepljenja, mi ćemo ih podržati

Ako nam se pokažu dobri temelji za uvođenje obveznog cijepljenja, onda ćemo to podržati - kazao je šef SDP-a Peđa Grbin u emisiji RTL-a Danas.

- Premijer je prije neki dan rekao da neće biti obveznog cijepljenja. Do danas se nešto promijenilo. Ako se bude uvodilo obvezno cijepljeno, očekujemo jasne podloge za takvo nešto, kazao je te nadodao kako je očito da kampanja vlade ne uspijeva motivirati građane na cijepljenje.

- Ali ne čudi. Premijer je tri puta govorio da smo pobjedili pandemiju. Trebamo uvjeriti ljude da je potrebno, nadodao je.

Ono što se događa s obnovom Zagreba Grbin je nazvao sramotom.

- Mi smo se sveli na to da se direktor Fonda za obnovu i ministar Horvat svađaju do te mjere da ministar poziva direktora Fonda da podnese ostavku. Želimo da se to sve ubrza. Želimo govoriti o tome u Saboru. Želimo da se riješe problemi kao oni sa zgradama koje nisu legalizirane, kazao je.

Kao i mnogi drugi, šef SDP-a smatra kako su dosadašnja uhićenja u kategoriji 'sitnih riba'.

- Znamo što se događalo i sa Žičarom i svim drugim stvarima u Zagrebu. Očekujem da policija i DORH nastave raditi svoj posao. No, mene zanima sudski epilog. Hrvatska ima ozbiljne probleme s pravosuđem, smatra.

