Plenković o Milanoviću: 'Ajde, nek blokira, da vidimo, pa će to ostati za povijest u Hrvatskoj'

Ajde, nek blokira, da vidimo, pa će to ostati za povijest u Hrvatskoj, da znamo da je Rusija napravila agresiju na Ukrajinu, hrvatska Vlada je htjela pomoći, a Milanović i njegovi u vanjskopolitičkom smislu nepismeni jataci su to blokirali. Da znamo tko je to. Meni je to čak u interesu, da jedanput riješimo tu dilemu, a ne da se kriju - izjavio je premijer Andrej Plenković danas u Bruxellesu, odgovarajući na pitanja novinara o tome što će se dogoditi ako predsjednik Republike Zoran Milanović blokira namjeru Vlade da Hrvatska kroz misiju vojne pomoći Europske unije sudjeluje u obuci ukrajinskih snaga sigurnosti.

Plenković je dao izjavu na ulasku na summit Europskog vijeća u Bruxellesu, koji je počeo danas u 15 sati, očekuje se rasprava do dugo u noć o mjerama ublažavanja energetske krize i posebno cijene plina, a potom se summit nastavlja i u petak. Premijeri ili predsjednici 27 država članica razgovarat će i o daljnjoj pomoći Ukrajini. Upitan o sporu s predsjednikom Milanovićem nakon najave da će Hrvatska sudjelovati u obuci ukrajinskih vojnika, Plenković je ponovio ono što je jučer rekao u Zagrebu: da je zgrožen.

- Zgrožen sam. Netko tko ima proruske stavove cijelih godinu dana, a još nismo shvatili zašto… Ili možeš biti neka korisna budala Putinova ili možeš imati neki razlog da to radiš, nešto od toga jest. On naravno, kao što stalno radi, okreće pilu naopako, optužuje mene za Agrokor, da sam ja dao Agrokor Rusima. Ne, ruske banke su u Agrokoru zato što je bivši vlasnik otišao u Rusiju i uzimao kredite. Zato su one svoj dug kao vjerovnici pretvorili u vlasnički udio. Te gluposti, budalaštine i laži može pričati ne znam kome, nekome tko ništa ne zna, ništa ne prati. Ali indikativno je kako je niz parlamentarnih stranaka slijedio tu tupu politiku o kojoj on govori. A oni su apsolutno nepismeni u vanjskopolitičkom smislu. Sramote nas. Ljudi okolo čitaju, prate, pitaju se kakvu ekipu imate tamo, čitaju li novine, imaju li elementarna znanja o međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima. To su oni isti koji su oklijevali da se usvoji rezolucija o Ukrajini prije 24. veljače, išli su njega pitati za mišljenje. Oni se sami razotkrivaju - rekao je premijer.

- Hrvatska vlada podržava Ukrajinu politički, diplomatski, financijski, humanitarno. Rekao sam prije 2 dana: govor u Vrhovnoj radi, domaćin Krimske platforme, uključili se u proces o genocidu, dali im vojnu pomoć, u čemu je problem? Što je problem s obukom? Više od 20-ak zemalja je spremno uključiti se u tu misiju EU koja je u procesu formiranja radi obuke. Ne znači to niti dovoditi rat u Hrvatsku, niti uvlačiti Hrvatsku u rat, nego voditi konzistentnu politiku potpore žrtvi. Ako Hrvatska tu ima dileme onda se ja stvarno pitam s kim mi to imamo posla. Što su ti ljudi pratili zadnjih 30 godina - dodao je.

Plenković je dalje poručio da “tamo ima puno onih koji moraju ići na pregled”. I nastavio:

- Milanović je proruski orijentiran političar, tako ga svi percipiraju, a Milanovićev prijatelj je Kovačević koji je lopov, kriminalac. I oni kao jataci organiziraju, pazite kako su se okuražili, toliko da napadaju premijera. Ne bi on to radio sam. Ne bi se ovaj ovako ponašao. Dakle, bliski prijatelj s kojim jede dva dana nakon potresa, u lockdownu, u buži, za ruku vuče Hranja i od sramote neće reći. To je sramota. Sramotu nam čine. Ne samo nacionalno. Nego vanjskopolitičku štetu. On je blokadu Finske i Švedske zagovarao. A 28 članica NATO-a je već ratificiralo članstvo Finske i Švedske. Onda se bacaju na nas za veleizdaju. Pa ovo je veleizdaja što oni rade. Mi imamo ozbiljan problem - poručio je Plenković.

