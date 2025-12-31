Teška prometna nesreća kod Trogira: Ozlijeđene četiri osobe, magistrala zatvorena za sav promet

Na državnoj cesti D8, u blizini križanja za Plano kod Trogira, danas oko 17 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila. Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u nesreći su ozlijeđene četiri osobe koje su prevezene na pružanje liječničke pomoći.
Zbog sudara je dionica ceste od križanja za Plano do skretanja za Most hrvatskih branitelja zatvorena za sav promet. Policijski službenici na terenu obavljaju preusmjeravanje vozila te pozivaju vozače na pojačan oprez i praćenje uputa policije ako se kreću ovim dijelom D8. Na mjestu događaja slijedi očevid nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima nesreće.FOTO Zapalio se kombi u Novom Zagrebu, pogledajte što je ostalo od vozila. Vatrogasci su natopili cestu...
