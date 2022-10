'U Ustavu jasno piše pod kojim uvjetima neka strana vojska može doći na područje Hrvatske'

Danas je u Saboru bilo nekoliko reakcija na jučerašnju izjavu premijera Andreja Plenkovića da je "zgrožen reakcijama predsjednika Zorana Milanovića, a još više i izjavama njegovih trabanata po Saboru koji iskazuju svoje proruske stavove", a sve vezano uz mogući dolazak ukrajinskih vojnika na obuku u Hrvatskoj.

- Ukrajini treba pomoći, pogotovo humanitarno. No ostale odluke trebaju biti donesene na razini cijele EU i NATO saveza. U trenutku kada se odluka vezana uz školovanje ili trening ukrajinskih vojnika donese na razini EU i NATO saveza, onda tu očekujemo i Hrvatsku. Bez toga, ovakvi sitni politički poeni i interesi Andreja Plenkovića mogu naštetiti Hrvatskoj. A taj izraz "trabanti", to je jezik kojim očito govori predsjednik Vlade kada je poprilično nervozan. I zamolio bih ga da konačno počne rješavati probleme u ovoj zemlji, a to su prvenstveno korupcija, krađa novca iz državnih poduzeća, to što svi njegovi poslušnici u Saboru i državnim tvrtkama koriste svoje pozicije da bi krali... To su njegovi primarni problemi koje treba rješavati. Razumijem da je premijer nervozan, no to nije opravdanje da bi premijer vrijeđao zastupnike - poručio je Božo Petrov (Most) premijeru dodavši kako se danas, uzimajući u obzir prijedlog Zakona o radu, ljude pljačka, a u istom trenutku premijer optužuje i vrijeđa saborske zastupnike.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Plenkovićeve izjave idu na njegovu dušu. No, tko je po Ustavu zadužen voditi vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku? Predsjednik države i Vlada o tome suodlučuju, konzultiraju se. I onda bih volio čuti zašto premijer ne poštuje Ustav, zašto prije nego što donosi ovakve odluke s mogućim dalekosežnim posljedicama za Hrvatsku ne napravi ono što bi po Ustavu i brojnim zakonima morao? A to je dogovori stajališta, a ne da hrvatska stajališta po svijetu iznosi onaj tko lupa gluposti - reče Peđa Grbin (SDP) misleći u posljednjoj rečenici na ministra vanjskih poslova Gordana Grlić Radmana.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ovo je preozbiljna situacija da bismo se koristili dosjetkama. I zato pozivam javnost da uključi zdrav razum u cijeloj ovoj priči. Svi mi u SD-u jasno podržavamo Ukrajinu i suosjećamo s njenim građanima, no to ne znači da moramo sebe ugroziti. Ako takva akcija nije usuglašena u cijeloj EU i dobrom dijelu NATO saveza, onda bi obuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj značila neodgovorno izlaganje Hrvatske prema Rusiji. To nikako nije dobro i zbog gospodarstva. Mi smo turistička zemlja i moramo štititi to što imamo. To ne znači da smo rusofili. U ovom slučaju primati vojsku koja je jedna od zaraćenih strana, za mene je to posve neprihvatljivo - kazao je pak Franko Vidović (SD). Upitan kako komentira to da je Milanović zbog svoje izjave postao zvijezda u ruskim medijima, Vidović reče:

- Milanović nije nikakav ruski čovjek. On samo pokušava zaštiti hrvatske interese. I to je vrlo jasno komunicirao.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Svoj stav izrekao je i Željko Sačić (HS) koji uvodno reče da je ostao šokiran da se premijer usudio reći da su zastupnici u Saboru nečiji trabanti i rusofili. To smatra nedopustivim te je premijeru poručio da je njegova izjava o "trabantima" sramotna.

- U Ustavu jasno piše, i ne znam kako to premijer kao diplomirani pravnik ne vidi, pod kojim uvjetima neka strana vojska može doći na područje Hrvatske. I to ne bilo koja vojska. Samo ona saveznička, a koliko znam NATO nam je samo saveznička vojska. Plenković i Grlić Radman na stupanj visokog rizika stavili su Hrvatsku za račun blagonaklonosti nekim birokratima u Bruxellesu. Ne može se nijedan pripadnik strane vojske obučavati na području Hrvatske, ako je u ratnom stanju s nekom drugom zemljom, a da zbog toga ne bude nekih posljedica za Hrvatsku. Ako Hrvatska treba snositi posljedice zbog sankcija, terorizma ili bilo koje druge ekonomske ili financijske štete, onda o tom pitanju treba odlučiti Sabor. Plenković i Grlić Radman Hrvatsku sad izlažu ozbiljnom riziku. Prije tri godine pucalo se po Vladi pa mi i danas imamo ograde oko premijerova ureda. Kada ga je netko htio pogoditi trulim jajima, onda je policija hapsila umirovljenika. Premijeru, uskladimo kriterij. Kako opravdano štitite sebe, svoj život i dostojanstvo, tako štitite i hrvatski narod i hrvatske nacionalne interese, a ne da nas ostavljate na vjetrometini teroristima i tko zna kome, raketama i dronovima. Ni danas ne znamo zašto je onaj dron pao i hoće li ikada više pasti i neki drugi. Zašto jednom takvom ruskom medvjedu dodatno stavljati prste u oči, kako kaže Milanović. Nije da se bojimo, no štitimo svoje. Ukrajinci znaju do kuda mi možemo ići u pomoći. I da će to sad o obuci ukrajinske vojske potpisati Grlić Radman?! Ma molim te lijepo, neće to ići. O tome će se razgovarati u Saboru, a ne u uredima Plenkovića i Grlić Radmana - poručio je Željko Sačić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Posve suprotno izjasnio se HDZ-ov Ante Deur ne videći u premijerovoj izjavi o "tirantima" ništa sporno ni uvredljivo.

- Mislim da je to čak i primjerena izjava s obzirom na način na koji se neki ponašaju. I sami smo svjesni što smo prošli kroz Domovinski rat i nakon 30 godina ne smijemo biti narod bez empatije. Kao hrvatski branitelj suosjećam s onim kroz što ukrajinski narod sad prolazi tijekom ruske agresije. A predsjednik države, čelnici oporbe i neki zastupnici sad pokazuju da ne razumiju kroz što smo mi prolazili u ratu - reče Deur.

Upitan bi li bio red da predsjednik države i premijer sjednu i u četiri zida donesu zajedničku odluku, a ne da svatko iznosi svoj stav u javnosti i da ministar vanjskih poslova govori kako je Hrvatska zainteresirana za obuku ukrajinskih vojnika bez da je to komunicirano s predsjednikom države, Deur je uzvratio:

- U formaciji do voda, prema Zakonu o obrani, može se obavljati obuka bez ikakvih problema i bez suglasnost predsjednika države. Tu njegova suglasnost nije potrebna. Mi ovdje imamo svjetlo i mrak. Vlada je u formi svjetla, formi suosjećajnosti za ono kroz što ukrajinski narod prolazi. A mrak je sve ono što daje podršku agresoru.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kada se Deura pitalo - tko to predstavlja mrak, on reče: "Ne moram ga imenovati. Onaj tko napada tuđu zemlju, tko je agresor, tko brani agresore, to je mrak. Ukrajinski bi vojnici došli na obuku kako bi onda mogli obučavati u svojoj zemlji. I predsjednik države bi kao vrhovni zapovjednik trebao imati empatiju prema ukrajinskom narodu".

