Bivši ministri obrane o vojnoj vježbi Ukrajinaca: 'Ni Milanović ni Plenković nisu u pravu, promaknuo im je ključan detalj'

Potencijalno održavanje vojnih vježbi i obučavanja ukrajinske vojske na teritoriju Hrvatske uz logističku pomoć MORH-a izazvalo je žestoku polemiku u domaćim političkim krugovima. Pritom je, očekivano, debata eskalirala na relaciji Pantovčak - Banski dvori.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, Zoran Milanović, još je u ponedjeljak rekao:

"Ne podržavam tu ideju zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat Ukrajine i Rusije više nego što treba. Korektni smo, solidarni i to je to. Dalje od toga ne. Kao vrhovni zapovjednik neću to odobriti. Nisam čuo za prijedlog, ali unaprijed kažem, to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku", rekao je Milanović kazavši da je Hrvatska već politički i humanitarno dosta učinila za Ukrajinu.

U trenutku davanja te izjave, šira javnost nije ni znala o čemu se radi budući da od službenih tijela vlasti nije bilo najave ni o kakvoj vojnoj vježbi.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Photo: Patrik Macek/PIXSELL

U međuvremenu smo pričali s šefovima opozicijskih saborskih klubova te su nam iz SDP-a, Socijaldemokrata, Mosta, HSS-a, Domovinskog pokreta i Hrvatskih suverenista svi redom dali sličan odgovor koji se ukratko može sažeti ovako:

"Agresiju Rusije na Ukrajinu treba osuditi, Ukrajinu treba pomagati politički i humanitarno no s vojnim vježbama treba ipak pričekati i sagledati širi kontekst te interes za Hrvatsku budući da bi nas takvo što prometnulo u aktera krvavog rata, a državi koja živi od turizma to nikako nije u interesu. Osim toga, pametnije bi bilo uložiti u MORH, vlastite kadrove i sofisticiranu obuku hrvatske vojske u u ovim turbulentnim vremenima", kazali su nam saborski zastupnici dodavši kako vojne vježbe treba podržati samo ako bi se one održavale na teritoriju cijele EU, a ne samo Hrvatske i još nekolicine država.

Nije trebalo dugo čekati na obraćanje premijera Andreja Plenkovića koji je u srijedu na sjednici Vlade izrazio zgroženost Milanovićevim izjavama.

"Izražavam zgroženost reakcijama predsjednika Republike, a još više ovih njegovih trabanata po Saboru koji u biti razotkrivaju svoje proruske stavove", kazao je Plenković dodavši da se ovdje ne radi ni o kakvom ulasku Hrvatske u rat ni dolasku rata u Hrvatsku pošto mi kao država već mjesecima Ukrajini, između ostalog, pomažemo i vojno.

Istaknuo je da su za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatsku dolazili instruktori drugih vojski, kao i da su se hrvatski vojnici išli obučavati u druge zemlje.

Prepucavanje se nastavilo Milanovićevim odgovorom:

"Ja sam zgrožen što je on kralj lopova, a on je zgrožen time što sam rekao da neću dopustiti da se Hrvatska uvuče u rat. Ja ovdje štitim Hrvatsku mladost. Neću dopustiti da šačica šarlatana i ljudi koji koji gledaju samo svoje interese Hrvatsku uvlače u bilo što što je više od minimuma korektnosti i solidarnosti. To smo pokazali dosta. Hrvatski vojnici nisu školovani da bi vodili tuđe ratove. To nije naš rat!"; kazao je predsjednik.

Za dobivanje šireg konteksta na ovu temu obratili smo se ljudima s iskustvom, nekolicini bivših ministara obrane, među kojima ima onih i s relevantnim ratnim iskustvom s prve crte. Njihova su mišljenja nešto heterogenija od saborskih zastupnika koji su, čini se, na Milanovićevoj strani - od ljevice do desnice.

Andrija Hebrang umirovljeni je HDZ-ovac i višestruki ministar zdravstva, no obnašao je i dužnost ministra obrane nakon smrti Gojka Šuška. Za vrijeme Domovinskog rata obnašao je dužnost koordinatora Saniteta oružanih snaga RH.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL Photo: Zarko Basic/PIXSELL

"O ratu ne bi trebali govoriti ni Plenković ni Milanović jer su obojica rat vidjeli samo na televizoru. Kad bi oni znali što je rat i ratno iskustvo s prve crte ne bi se svađali i time štetili državi, slabili Morh i od Hrvatske u svjetskim medijima pravili sprdnju. Njihove izjave ne vrijede ništa i samo zbunjuju narod. No, kad je riječ o održavanju vježbi ukrajinskih vojnika to treba svesrdno podržati. Barem mi Hrvati im imamo štošta za prenijeti jer imamo relativno svježe iskustvo iz devedesetih godina. Mi smo bili u sličnoj situaciji, razlika je samo što Ukrajina od prvog dana ima međunarodnu podršku, a mi je nismo imali. Svijet je u našem slučaju bio na strani agresora odnosno Srbije i JNA. Nema sumnje da intelektualni i borbeni kadar hrvatske vojske ima prostora i kapaciteta ukrajinskim postrojbama prenijeti savjete, taktike, edukaciju i trening. Milanović griješi kada kaže da bi se takvim vojnim vježbama Hrvatska uvukla u rat. On je Hrvatsku uvukao u rat kad je kao heroj završio na naslovnicama ruskih režimskih novina. Tko kaže da uvlačenje rat nije i svrstavanje na stranu agresora?", kaže Hebrang.

Njegov kolega, HDZ-ovac Luka Bebić bio je ministar obrane svega nekoliko mjeseci ratne 1991. godine.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Luka Bebic Photo: Josip Regovic/PIXSELL

"Ukrajina ima pravo da joj se pomogne, ja mislim da svi oni koji su ugroženi ili napadnati trebaju primiti pomoć svojih saveznik, a Hrvatska jest ukrajinski saveznik ne samo kroz NATO i EU već i civilizacijski. Ono što su njima danas Rusi, nama su bili Srbi", kazao je Bebić.

Nešto je rječitija bila bivša SDP-ovka Željka Antunović koja je u prvom dijelu mandata Vlade Ivice Račana obnašala dužnost ministrice obrane.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

"Hrvatska zbog svoje političke pozicije, gospodarske isprepletenosti i same geografske specifičnosti ne bi smjela biti previše angažirana u bilo kakvom svjetskom sukobu bez obzira na članstvo u NATO-u. Međutim, u ovoj vojnoj vježbi ili obuci angažman naših instruktora ne bi bio previše naglašen niti traži ikakvu posebnu osudu ili čuđenje. Naši instruktori su dobri, imaju puno iskustva i svojim edukacijama zasigurno u jednom demokratskom i mirnodopskom okruženju mogu pomoći Ukrajincima. Veći problem od samih vojnih vježbi je nesuglasje između predsjednika i premijera kao dvije najvažnije poluge moći u državi. S jedne strane zamjeram Vladi što je predsjedniku iza leđa uopće dogovarala ikakve vježbe, a s druge strane predsjednik je to trebao komunicirati u tišini, s ministrima, a ne se javno prepucavati, raditi cirkus i Hrvatsku dovoditi u neugodan gepolitički kontekst. U svakom slučaju ne smatram da bi održavanje vojne vježbe bilo toliko problematično da bi se moglo pričati o uplitanju Hrvatske u rat", kaže Antunović.

Pavao Miljavac, ministar obrane od 1998. do 2000. te počasni predsjednik Hrvatskog generalskog zbora s velikim ratnim iskustvom kaže:

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

"Ne bih previše ulazio u tu temu i svrstavao se na stranu Plenkovića ili Milanovića. Ukrajinu treba podržavati humanitarno, politički i vojno te osobno ne mislim da bi njihova vojna vježba u Hrvatskoj nas direktno uvela u rat. No treba biti oprezan. Ne trebamo mi biti prvi od svih država koji se nude za takvo što. Zamislite da se tijek rata okrene, da Rusi iz svega izađu kao pobjednici i da krenu u osvetnički pohod prema onima koji su se stavljali u prve redove za pomoć Ukrajini. Ne bi nam bilo ugodno da se nađemo na krivoj strani povijesti. Uglavnom, načelno jesam za održavanje vojnih vježbi ali uz određenu odgodu i izuzetnu promišljenost", kaže Miljavac.

Kontaktirali smo i Damira Krstičevića, nekadašnjeg zapovjednika IV. gardijske brigade te ministra obrane u prvoj Vladi Andreja Plenkovića, no on nam je tek poslao kratku poruku:

"Nemam vremena to komentirati. Hvala na razumijevanju".