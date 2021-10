'Svi u potrebi na Baniji će dobiti obrok, to je bio komunikacijski nesporazum'

Premijer Andrej Plenković danas je nakon sastanka s predsjedništvom HDZ-a dao izjave za medije gdje se dotaknuo ukidanja obroka stanovnicima u Banovini.

- To je očito neki komunikacijski nesporazum. Već je župan Celjak tu stvar riješio. Mi smo dali 12 milijuna županiji za te vrste troškova tako da vjerujem da je riječ o nekoj nespretnoj komunikaciji. Svima kojima bude potrebna pomoć oko hrane dobit će ju kao i dosad, samo bi neka čudnovata vlast oduzimala ljudima kruh, komentirao je.

Dotaknuo se i situacije u Austriji gdje je kancelar Sebastian Kurz podnio ostavku te je kazao kako je svaka usporedba s Hrvatskom 'uvredljiva'.

- Što će se zbivati s ovom istragom, to nije na meni da komentiram. To je stvar Austrije i njihovom procesu, mi ćemo nastaviti surađivati s njima. Kad me već vučete za jezik, a vidim da tu već idu neki komentari u Hrvatskoj, kad bi teza o tome da Vlada ima takav upliv u medije, onda bi smjer u vašoj anketi bio da je 95 posto ljudi zadovoljno, a HDZ bi imao 57 posto potpore. Takve teze su uvredljive prema nama, dvostruki aršini su postali opće mjesto. Normalno da će svi udariti helikopterima, puškama, svima po HDZ-u, ali okej. Što se tiče njihove situacije, to tamo treba gledati. Svaka usporedba s Hrvatskom mi se ne sviđa jer je netočna i uvredljiva, kazao je.

- Oni su se tamo riješili premijera, a mi smo se riješili Mosta. Njihove vrijednosti u mom svijetu ne prolaze, mislim da su ljudi vidjeli za što se tko zalaže. Svoje bi odluke sve ponovio, nadodao je.

Komentirao je i korištenje nuklearne energije, kao i cijene goriva.

- Hrvatska ima svoju energetsku strategiju i želimo dati svoj doprinos da klimatske promjene ne budu toliko velike. Hrvatska je 50-postotni dionik nuklearne elektrane Krško i mi ćemo ju koristiti, smatra premijer.

- Pratimo cijene goriva s detaljnim interesom, ako dođe do okolnosti da bi došlo do eksplozivnog rasta cijena, onda ćemo intervenirati, nadodao je.

