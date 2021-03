Plenković i Beroš: Razgovarali smo o kineskom cjepivu, bitan je oprez

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u četvrtak kako su uspostavili kontakt s proizvođačima dvaju kineskih cjepiva te su razgovori u početnoj fazi, a premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je situacija s AstraZenecom dokaz koliko je oprez bitan.

"Uspostavili smo određeni kontakt s proizvođačima kineskog cjepiva, odnosno čak dvije vrste kineskog cjepiva. Određene preliminarne informacije su nam dostavljene i nastavit ćemo razgovor na tu temu", rekao je Beroš na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade.

Moraju se upoznati sa svim elementima koji opisuju jedno cjepivo s time da su sigurnost, učinkovitost i kvaliteta osnovni parametri, dodao je.

"Moramo utemeljeno porazgovarati o tim elementima i to je na neki način s Kinezima u početnoj fazi, ali s intencijom nastavka analize i komunikacije", izvijestio je Beroš.

Premijer je pak poručio da je situacija s AstraZenecom "više nego jasan dokaz koliko treba biti oprezan sa stavljanjem određenog cjepiva u promet".

"Sada govorimo o vjerodostojnosti cjepiva koje je prošlo odobrenje i filtere u Americi, Ujedinjenoj Kraljevini, Europskoj uniji, a i dalje govorimo o vjerodostojnosti. Što bismo onda tek s cjepivima koje nemaju nijednu od tih verifikacija. Moramo o tome voditi računa", upozorio je premijer na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade RH.

Nismo raspravljali o propusnicama za Uskrs

Vezano za pogoršanje epidemiološke situacije i eventualne propusnice za Uskrs, Plenković je poručio da nitko nije govorio o propusnicama.

"Jedino ako opet, kao i oko izbora, netko konfabulira, fantazira i priča gluposti, to je drugo. Nema nikakvih propusnica. Nismo o tome raspravljali, niti je to opcija", rekao je.

>> VIDEO Uvode se besplatne COVID putovnice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naveo je kako je sada Hrvatska naručila više Pfizerovog cjepiva nego od AstraZenece, ali u ovom trenutku nitko nema točnu dinamiku distribucije od 1. svibnja na dalje. Ako se dogodi negativan scenarij oko AstraZenece, onda smo već u procesu da naručimo još više Pfizera ne bi li to kompenzirali, dodao je.

Smatra kako će sigurno nešto postići oko korektivnog mehanizma distribucije cjepiva jer "ljudi razumiju da je to situacija za koju nisu odgovorne zemlje". Upitan je li zadovoljan kako je EU odradila posao oko nabave cjepiva, odgovorio kako nema dileme da su ugovori mogli biti bolje napisani u pogledu dinamike isporuke cjepiva u odnosu na ono što je dogovoreno.

Što se tiče skeptičnosti među građanima o sigurnosti pojedinog cjepiva, Plenković je poručio da je bitno kako će se i medijski govoriti o cjepivima.

"Moramo se držati nekih autoriteta. Naša vertikala koja nam podupire zaključke je Svjetska zdravstvena organizacija, Europska agencija za lijekove i HALMED. To su regulatorna tijela. Ako ogroman broj stručnjaka iz jako velikog broja zemalja misli da je to u redu, onda nam to treba biti neka vrsta orijentira. To je najlogičniji i najbolji pristup koji možemo zauzeti", poručio je Plenković.

Božinović: Želimo dati dodatan poticaj regionalnom pristupu

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pojasnio je što znači da će Nacionalni stožer civilne zaštite sutra odrediti smjernice za Jadran.

"Radi se o dodatnom poticaju koji želimo dati županijskim stožerima jer se stanje i incidencija po županijama razlikuju. Mi smatramo da nije vrijeme da se donose horizontalne mjere pogotovo u onim županijama, a ima ih više na sjeveru zemlje, koje su u povoljnoj epidemiološkoj situaciji", rekao je.

Dodao je kako je važna inicijativa koja postoji od početka, odnosno da su županijski stožeri su pozvani da predlažu strože epidemiološke mjere jer njihovi epidemiolozi i struka na terenu znaju gdje se pojavilo neko žarište ili događaj koji se može dovesti u vezu sa širenjem virusa.

"To je i na neki način i priprema, ne samo poticaj, za ono što je i što će biti sastavni dio europske politike za turističku sezonu, a to je taj regionalan pristup", rekao je Božinović, podsjetivši na prošlu sezonu kada su se borili da se Hrvatsku ne gleda kao na cjelinu, nego po županijama. Poručio je da se moramo svi angažirati, što uključuje i pojačane kontrole mjera i samodisciplinu.

"Ako ste se u prošlim razdobljima ili kad je bilo posla samo s jednom varijantom virusa i mogli u nekim situacijama provući, sad je ta vjerojatnost manja u smislu da ćete se ipak možda zaraziti virusom", upozorio je Božinović.