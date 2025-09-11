Plenković: 'Dosad upisano gotovo 850 milijuna eura trezoraca'

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je izvijestio da su od ponedjeljka, kada je započeo novi krug upisa narodnih trezorskih zapisa pa sve do danas do 12 sati građani već upisali gotovo 850 milijuna eura, te je najavio za idući utorak novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu.

- Čak je 18.300 građana upisalo tromjesečne trezorce, za sada je ukupno upisani iznos dosegnuo skoro 850 milijuna eura, što znači da su izdanja državnih vrijednosnica, a podsjećam dosad su bile tri narodne obveznice i 13 trezorskih zapisa, i dalje itekako atraktivan instrument za aktiviranje štednje hrvatskih građana, koja se iz komercijalnih banaka ulaže u državne vrijednosnice, a riječ je i o dinamiziranju tržišta kapitala - kazao je Plenković u uvodu sjednice Vlade.

Podsjetimo, u ponedjeljak je započeo 13. po redu krug upisa trezorskih zapisa za građane, ročnosti 91 dana i ciljanog nominalnog iznosa 1,2 milijarde eura, uz godišnju stopu prinosa od 2,6 posto. Građani tako u poslovnicama Fine, putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica "trezorce" mogu upisivati do 15. rujna do 11 sati, što je krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Idući dan, 16. rujna od 9 do 11 sati održat će se drugi krug upisa za institucionalne ulagatelje, a taj dan će biti objavljeni i konačni uvjeti izdanja.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 18. rujna, datum dospijeća 18. prosinca 2025. godine, minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1.000 eura, pri čemu se "trezorci" kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993,56 eura. Tako će građani po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 6,44 eura.

Idućega tjedana o mjerama pomoći građanima

Plenković je najavio i da će Vlada idućega tjedna, na sjednici u utorak donijeti novi paket mjera za pomoć građanima.

- Riječ je o tzv. faznom otpuštanju mjera, ali još uvijek zadržavanju određenih mjera, koje idu za tim da se svi postupno, a govorimo i o građanima i o malom i srednjem i mikro poduzetništvu, prilagode na postupni prelazak na tržišne cijene energije. Nastavit ćemo i s mjerama onima koji su posebno ugroženi, a tu mislim na ugrožene kupce energenata i još neke mjere. Obavit ćemo i konzultacije s partnerima iz gospodarskog i socijalnog vijeća, zajednice županija, udruge gradova i zajednice općina - najavio je Plenković.