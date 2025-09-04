Naši Portali
SJEDNICA VLADE

Plenković najavio postupni izlazak iz paketa mjera

Zagreb: Održana je 114. sjednica Vlade
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Slavica Cvitanić/Hina
04.09.2025.
u 15:07

Ukupna vrijednost svih dosadašnjih vladinih paketa pomoći građanima i gospodarstvu bila je veća od osam milijardi eura.

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je najavio novu ponudu trezorskih zapisa, kao i da će tijekom mjeseca rujna biti provedene javne konzultacije o paketu mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva, koji će prije svega biti usmjeren prema najugroženijem stanovništvu.

Govoreći o trezorcima, kazao je da će se ponuditi zapisi na rok od tri mjeseca. "Upis je od ponedjeljka 8. rujna, a prinos je 2,6 posto", najavio je Plenković, te ustvrdio da su svim dosadašnjim izdanjima narodnih trezoraca i obveznica dinamizirali tržište kapitala.

Plenković se, među ostalim, osvrnuo i na najnoviji podatak o inflaciji, koja je u kolovozu iznosila 4,1 posto na godišnjoj razini, isto kao i u srpnju. Izrazio je uvjerenje da će se ta stopa smanjivati iz mjeseca u mjesec. 

"Usporedo s time, nastavit ćemo u kontekstu najviše zaposlenosti i najniže nezaposlenosti raditi i na daljnjoj pripremi paketa mjera za pomoć građanima koji bi bio ove jeseni, i to prije svega usmjeren onima koji su najugroženiji. Na razini EU-a glavna je politička i ekonomska linija da se nakon niza godina subvencioniranja postupno izlazi iz paketa mjera, pa ćemo na taj način donositi odluke u procesu konzultacije s našim socijalnim partnerima i svima zainteresiranima kroz mjesec rujan", proučio je Plenković. Ukupna vrijednost svih dosadašnjih vladinih paketa pomoći građanima i gospodarstvu bila je veća od osam milijardi eura.
IC
ICCO
15:42 04.09.2025.

Pa šta će nam mjere kad rasturamo u EU sa stopama rasta, stopom inflacije, INA skugor priča je pssst, Vili će uskoro na posao, Rotim Nevin a imamo I velikog vođu koji vlada 10+ godina, ma nema nam ravna u Euuu..

KR
Kradomicekradezehehe
16:12 04.09.2025.

Njima inflacija nije problem bez obzira što je među najvišima i najtrajnijima u EU. Oni su se osigurali rastom plaća od 80% a i rast cijena nekretnina na njihovoj je strani. Baš ih briga. A u Austriji inflacija ista kao kod nas a njihova vlada to je definirala kao gorući problem i iznijela paket mjera za borbu protiv inflacije.

EJ
ejStef
15:51 04.09.2025.

Eh da, treba za povećanje plaća u javnim strukturama. Bar je tu odluka uvijek jednostavna; oderi sve građane i gospodarstvo da se ima za njih...

