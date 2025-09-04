Plenković najavio postupni izlazak iz paketa mjera

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je najavio novu ponudu trezorskih zapisa, kao i da će tijekom mjeseca rujna biti provedene javne konzultacije o paketu mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva, koji će prije svega biti usmjeren prema najugroženijem stanovništvu.

Govoreći o trezorcima, kazao je da će se ponuditi zapisi na rok od tri mjeseca. "Upis je od ponedjeljka 8. rujna, a prinos je 2,6 posto", najavio je Plenković, te ustvrdio da su svim dosadašnjim izdanjima narodnih trezoraca i obveznica dinamizirali tržište kapitala.

Plenković se, među ostalim, osvrnuo i na najnoviji podatak o inflaciji, koja je u kolovozu iznosila 4,1 posto na godišnjoj razini, isto kao i u srpnju. Izrazio je uvjerenje da će se ta stopa smanjivati iz mjeseca u mjesec.

"Usporedo s time, nastavit ćemo u kontekstu najviše zaposlenosti i najniže nezaposlenosti raditi i na daljnjoj pripremi paketa mjera za pomoć građanima koji bi bio ove jeseni, i to prije svega usmjeren onima koji su najugroženiji. Na razini EU-a glavna je politička i ekonomska linija da se nakon niza godina subvencioniranja postupno izlazi iz paketa mjera, pa ćemo na taj način donositi odluke u procesu konzultacije s našim socijalnim partnerima i svima zainteresiranima kroz mjesec rujan", proučio je Plenković. Ukupna vrijednost svih dosadašnjih vladinih paketa pomoći građanima i gospodarstvu bila je veća od osam milijardi eura.