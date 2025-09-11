Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
SJEDNICA VLADE

Plenković: U utorak ćemo donijeti novi paket za postupno otpuštanje mjera

Zagreb: Održana je 114. sjednica Vlade
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
11.09.2025.
u 12:57

Premijer je pojasnio kako će neke mjere zadržati no da se ide prema tome da se svi postupno prilagode na prelazak na tržišne cijene energije

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade. Na početku je premijer Andrej Plenković komentirao aktualnosti. Prvo je poželio uspjeh učenicima u novoj školskoj godini. 

- Broj osiguranika, ljudi koji rade, milijun i 780 tisuća, za 2,1 posto više nego prethodnog mjeseca. Rekordni podaci o zaposlenosti, a i na rekordno niskoj smo nezaposlenosti na tržištu rada - kazao je Plenković. 

- Želim iskazati solidarnost s Ukrajinom u kontekstu intenzivnih napada Rusije na njen teritorij. Vidjeli smo i veći broj dronova koji su povrijedili zračni prostor Poljske, iskazujemo potporu Poljskoj. Ministar obrane Anušić je objavio kako je kontigent hrvatskih snaga u Poljskoj bio prilično udaljen od ovoga događaja - rekao je Plenković te je spomenuo i dolazak izraelskog ministra u Hrvatsku. 

- Vlada će nastaviti pružati humanitarnu pomoć Gazi kao što je činila do sada, to smo jasno rekli izraelskom ministru. Da želimo da dođe do obustave civilnih žrtava na području Gaze - kazao je premijer Plenković. Najavio je i novi paket mjera kojim će se prelaziti na tržišne cijene energenata. 

- Na idućoj sjednici Vlade, u utorak, donjet ćemo novi paket mjera, riječ je o faznom otpuštanju mjera, ali još uvijek zadržavanju određenih mjera koje idu za tim da se svi postupno prilagode na prelazak na tržišne cijene energije - rekao je Plenković. 

Sjednica Vlade Andrej Plenković

