Plenković: Demografska revitalizacija je strateški imperativ Europe

Demografska revitalizacija treba biti strateški imperativ Europe jer bez ljudi nema konkurentnosti gospodarstva, izjavio je u četvrtak hrvatski premijer Andrej Plenković po završetku neformalnog sastanka čelnika EU-a. "Bez ljudi nema konkurentnosti gospodarstva. Europski kontinent je daleko najstariji, prosječna dob u Europi je nešto manje od 45 godina, a svi ostali kontinenti daleko mlađi", rekao je Plenković po završetku neformalnog samita EU-a koji je bio posvećen konkurentnosti europskog gospodarstva. Rekao je i da cijene energije također određuju konkurentnost gospodarstva. U tom pogledu Hrvatska u zadnjih pet, šest godina ima najjeftinije cijene struje, hrvatski građani praktički nisu osjetili energetsku krizu, a potpora gospodarstvu, posebice malim i srednjim poduzećima također je bila snažna, rekao je Plenković. S druge strane, Hrvatska u situacijama kada nema dovoljno električne struje, mora uvoziti na spot tržištu, gdje su cijene prilično visoke.

"To je nešto na što sami ne možemo utjecati, to ovisi o brojnim okolnostima kakve su u našem dijelu Europe, ali sve to skupa se ne osjeti na povoljnim cijenama struje koje smo osigurali", kaže Plenković. Jedan od bitnih elemenata za jačanje gospodarske konkurentnosti je pojednostavljenje propisa i smanjenje administrativnog tereta za poduzeća. Važno je i zaključivanje novih trgovinskih sporazuma sa zemljama diljem svijeta. "U okolnostima kada se globalni međunarodni odnosi vode i preko nametanja carina i drugih barijera važno je da u sporazumima s drugim dijelovima svijeta imamo ugrađene zaštitne mehanizme, koji, bude li potrebe, mogu pomoći europskim proizvođačima i gospodarstvu", rekao je Plenković. Plenković je rekao da je u svom istupu naglasio nužnost ubrzanja investicija u digitalnu transformaciju jer u tom području zaostaje za Sjedinjenim Državama.