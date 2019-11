Plenković brani proračun: Ova Vlada je od početka mandata ostvarila značajne pomake

I ovaj četvrti proračun naše Vlade najbolji je dokaz provođenja stabilne i odgovorne fiskalne politike koja se temelji na održivom i zdravom gospodarskom rastu, rekao je premijer Andrej Plenković predstavljajući zastupnicima proračun za iduću godinu, istaknuvši je da je ova Vlada od početka mandata ostvarila značajne pomake, preokrenula loše trendove, ostvarila proračunski višak, kontinuirano smanjuje udio javnog duga u BDP-u, izašla iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, uklonila prekomjerne makroekonomske ravnoteže, vratila kreditni rejting na investicijsku razinu od strane dviju od tri najuglednije agencije za dodjelu kreditnog rejtinga na svijetu i sve to se u okviru provedbe programa Vlade i nacionalnog programa reformi.

- Gospodarski rast Hrvatske više ne temeljimo na zaduživanju, nego na reformama, ulaganjima, korištenju fondova Europske unije i fiskalnoj konsolidaciji što je novost u vođenju javnih financija. Stabilne javne financije temelj su za ostvarivanje gospodarskog rasta, pa ohrabruje činjenica da su u 2019. održani pozitivni trendovi realizacije proračuna, odnosno solidno ostvarivanje proračunskih prihoda, nastavili smo kontrolirati proračunske rashode te smo rebalansom smanjili proračunski manjak s prvotno zacrtanih 0,3 posto BDP-a na 0,1 posto BDP-a u 2019. - pohvalio se premijer dodavši kako su dokazali da kvalitetno planiraju. Očekuje se nastavak pozitivnih kretanja na tržištu rada, dodaje.

Za planiranje proračuna bitan je i učinak četvrtog kruga porezne reforme o kojem će se raspravljati idućeg tjedna, najavio je, dodavši kako žele poslati poruku daljnjega poreznog rasterećenja građana i poduzetnika u iznosu od 2,3 milijarde kuna.

- Ukupno porezno rasterećenje u mandatu ove Vlade će biti 9 milijardi kuna, plus administrativna rasterećenja. Jedna od važnijih odluka koje smo donijeli je političkog karaktera, a to je odluka o zadržavanju opće stope PDV-a na 25 posto kako bismo mogli osigurati povećanje plaća. To je temeljni razlog za tu odluku – pojasnio je Plenković koji najavljuje da bi iduće godine trebali biti na 100 posto povlačenja sredstava iz EU fondova koja će se uglavnom usmjeriti u infrastrukturne projekte, istraživanje inovacija te jačanje razvojnog potencijala naše zemlje.

Ukupni prihodi proračuna u 2020. planirani su u iznosu od 145,1 milijardu kuna, pri čemu rastu 7,4 milijarde kuna, odnosno 5,4 posto u odnosu na rebalans za 2019. godinu. Ukupni rashodi proračuna planirani su u iznosu od 147,3 milijarde kuna, što je povećanje od 6 posto u odnosu na ovogodišnji rebalans.

- Do povećanja rashoda je došlo zbog povećanja rashoda za mirovine i mirovinska primanja od 2,5 milijarde kuna u odnosu na originalni plan, odnosno 1,7 milijardi kuna u odnosu na rebalans zbog indeksacije mirovina i očekivanom porastu broja umirovljenika – rekao je Plenković podsjetivši na rast mirovina u ovom mandat, kao i rast plaća u državnim i javnim službama te rast prosječnih plaća.