Planirate na doček 'vatrenih' u Zagrebu? Toplo se odjenite, minusi se očekuju već od 18 sati

Nogometna reprezentacija vraća se sa Svjetskog prvenstva u Dohi s brončanom medaljom oko 17 sati, a središnje slavlje i doček "vatrenih" bit će na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. U zračnu luku Franjo Tuđman trebali bi sletjeti u 17.10 sati, a predviđa se da će na Trgu biti oko 19 sati. Svi koji planiraju danas u Zagrebu dočekati reprezentativce trebali bi se toplije odjenuti s obzirom na to da The Weather Channel previđa da će temperature pasti ispod nule već u 18 sati.

Foto: The Weather Channel

Prema trenutnim informacijama, od 18 do 20 sati bit će -1 °C, nakon čega sve do ponedjeljka ujutro, do oko 8 sati, očekuje -2 °C. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) istaknuo je kako je navečer na kopnu mjestimice moguće magla, a da će vjetar biti slab.

O vremenu za doček govorio je prije nekoliko u studiju Večernji TV-a i meteorolog Zoran Vakula.

- Sigurno neće biti vruće kao što je bilo na prošlom dočeku. Ali, u svakom slučaju neće biti oborina. Vjerojatnost oborina u nedjelju gotova da i ne postoji. Kreće anticiklona. Tijekom subote će se gotovo diljem Hrvatske razvedriti, a u nedjelju će biti hladno jutro, hladan dan, ali suh i stabilan. Dakle, toplo se odjenimo i obujmo - kazao je tada Vakula.

Naglasimo i kako danas za zagrebačku regiju, kao i za veći dio Hrvatske, nije izdano upozorenje zbog vremena. Više detalja o dočeku na Trgu, kao i rutu reprezentativaca od zračne luke, provjerite OVDJE.