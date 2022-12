Vakula nam je otkrio kakvo će vrijeme biti na dočeku vatrenih: Neće biti oborina, ali...

Hrvatski nogometaši u nedjelju se vraćaju u Hrvatsku nakon Svjetskog prvenstva u Kataru gdje se u subotu bore za brončanu medalju protiv Maroka. U Zagreb slijeću u 17.10 sati nakon čega je organiziran doček na Trgu bana Jelačića. S obzirom da je u studiju Večernji TV-a danas gostovao meteorolog Zoran Vakula, pitali smo ga kakvo vrijeme možemo očekivati za doček te hoće li građane možda otjerati kiša.

- Sigurno neće biti vruće kao što je bilo na prošlom dočeku. No, nema oborine. Kreće anticiklona. Tijekom subote će se diljem Hrvatske razvedriti, a u nedjelju će biti hladno jutro, hladan dan, ali suh i stabilan - kazao nam je kratko i jasno Vakula.

Vakula je u emisiji govorio i o ekstremnom vremenu s kojim se susrećemo.

- Živimo u doba klimatskih promjena, globalnog zatopljenja. U tom iznadprosječno toplom razdoblju, dovoljna je manja količina vlažnog zraka da dolazi do olujnih procesa. Problem je što mi teško možemo prognozirati tako ekstremnu količinu kiše. Mala je vjerojatnost da ćemo uspješno prognozirati rekordnu količinu oborina. Riječ je o globalnom zatopljenju koje se na regionalnom nivou odražava s učestalijim ekstremima. I prije smo imali ekstreme, no ono što je sad zanimljivo, mi smo u rujnu imali najveću dnevnu količinu kiše u 24 sata otkad je mjerenja. Nikad nije to izmjereno. To je ekstrem, to je rekord. Ekstremi su sve učestaliji - kazao je Vakula.

