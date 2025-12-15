Naši Portali
PRIJEDLOG PRAVILNIKA ZA MLADE S PRIGOVOROM SAVJESTI

Uz obuku i košnja trave te skupljanje smeća, naknade od 100 do 250 eura

Autor
Ivica Beti
15.12.2025.
u 13:41

Iznimno, obveznici civilne zaštite mogu obavljati civilnu službu u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavljajući poslove iz njihovog samoupravnog djelokruga

Ustajat će u 6 sati, neradnim danom i blagdanom u 7, a na počinak će odlaziti u 22. Imat će pravo na dnevni odmor u skladu s propisanim rasporedom dnevnih aktivnosti. U objektima u kojima će boraviti svakodnevno će se na određenom mjestu dizati i spuštati zastava uz koju će se morati postrojiti. Dužni su brinuti se o svojem vanjskom izgledu, uredno se šišati i brijati, a brkove i bradu, ako ih nose, uredno održavati. Tijekom obnašanja službe dužni su nositi propisanu odjeću. Izlasci će im se odobravati subotom od 16 do 22 sata, a nedjeljom i blagdanom od 10 do 22. Imat će pravo i na izvanredni izlazak radnim danom od 16 do 21 radi obavljanja hitnih privatnih poslova ili zbog posjeta člana uže obitelji, a u drugim izvanrednim situacijama i duže. Dijelovi su to Prijedloga pravilnika o pravilima obavljanja civilne službe i programu osposobljavanja civilnih ročnika za stjecanje ključnih vještina i razine spremnosti obveznika civilne službe koji je Ministarstvo unutarnji poslova uputilo na javno e-savjetovanje. Hrvatska ponovno uvodi obvezno služenje vojnog roka, a kako Ustav i zakoni predviđaju mogućnost prigovora savjesti zbog vjerskih i moralnih razloga, nužno je osigurati odgovarajuću civilnu alternativu za one koji se na tu mogućnost pozovu i time postanu obveznici civilne službe.

Jedno od rješenja je upućivanje na civilno služenje vojnog roka u sustavu civilne zaštite, gdje bi tijekom propisanog roka bili osposobljeni i uvježbani za izvršavanje mjera i aktivnosti civilne zaštite. "Cilj je osigurati svrhovit i učinkovit proces obuke koji će omogućiti da civilni ročnici, po završetku programa, mogu aktivno doprinositi unaprjeđenju sustava civilne zaštite, ali i ukupnog sustava domovinske sigurnosti. S obzirom na to da sustav domovinske sigurnosti predviđa zajedničko djelovanje timova i postrojbi iz različitih institucija zaduženih za obranu, zaštitu i sigurnost, ključno je da svi sudionici budu jednako obučeni, opremljeni i usklađeni u postupanju", pojašnjavaju u MUP-u. Zakon o obrani propisuje da obveznici civilnu obavljaju tri mjeseca u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu. Osposobljavanje civilnih ročnika koje provodi MUP sastoji od temeljnog i specijalističkog dijela i uvježbavanja u trajanju od tri mjeseca. Za vrijeme civilne službe civilni ročnici imaju pravo na mjesečnu neoporezivu novčanu naknadu u iznosu od 250 eura koja se osigurava u državnom proračunu. Obvezniku civilne službe kojom se dokazuje obavljanje civilne službe i status civilnog ročnika, MUP izdaje iskaznicu civilne službe.

Iznimno, obveznici civilne zaštite mogu obavljati civilnu službu u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavljajući poslove iz njihovog samoupravnog djelokruga koji su u funkciji protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša, komunalnog gospodarstva i održavanja javnih cesta. Uređivat će, primjerice, prostor za sklanjanje i evakuacijskih puteva, kositi travu, uređivati parkove i igrališta, čistiti kanale, uklanjati raslinje i grmlje, čistiti ilegalna odlagališta otpada i smeća, saditi drveće... Isto tako, propisana je i mogućnost da civilni ročnici, na temelju sporazuma između jedinice lokalne i područne samouprave i koncesionara koji obavlja ustupljene poslove te udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, obavljaju i ustupljene poslove. Imat će pravo na neoporezivu mjesečnu naknadu u iznosu od 100 eura, koju isplaćuje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Ključne riječi
civilna služba prigovor savjesti vojna služba vojni rok

Avatar Navijač
Navijač
13:48 15.12.2025.

Bravo za ministra obrane!!! Pozdravljt će Hrvatsku zastavu , što im je bio jedan od glavnih razloga za "prigovor savjesti".

