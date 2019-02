Plan za evakuaciju britanske kraljevske obitelji u slučaju nemira zbog "tvrdog" brexita

Britanski dužnosnici obnovili su hladnoratovske planove za preseljenje kraljevske obitelji, a u slučaju ako u Londonu dođe do nemira zbog "neuređenog izlaska" Velike Britanije iz EU sljedećeg mjeseca, objavila su dva britanska lista.

"Ovi planovi za hitnu evakuaciju postoje od Hladnog rata, ali su sada prenamijenjeni u slučaju građanskih nereda nakon brexita bez dogovora", piše Sunday Times, citirajući neimenovani izvor iz vladinog ureda.

Mail on Sunday također tvrdi da ima saznanja o planovima za premještaj kraljevske obitelji na sigurna mjesta udaljena od Londona, uključujući i 92-godišnju kraljicu Elizabetu, čiji je prošlomjesečni godišnji govor široko rastumačen kao poziv političarima da postignu sporazum o brexitu.

Taj sporazum, koji je britanska premijerka Theresa May mukotrpno dogovarala s Europskom unijom, parlament je odbio sredinom siječnja, a May je najavila da će se 14. veljače održati glasanje o izlasku bez dogovora ako se do 13. veljače ne postigne bolji sporazum s EU, u pogledu alternativnog rješenja za granicu Irske i Sjeverne Irske.

Izlazak Britanije iz EU predviđen je za 29. ožujka, a vlada i tvrtke pripremaju planove u slučaju nepredviđenih događanja bez postizanja sporazuma. Tako su poslovne grupacije upozorile na mogućnost rasprostranjenih poremećaja u slučaju dugotrajnih kašnjenja uvoza iz EU zbog novih carinskih provjera, što naposljetku može dovesti i do nestašice hrane i lijekova.

Konzervativni zastupnik i oduševljeni pobornik brexita Jacob Rees-Mogg izjavio je za Mail on Sunday da takvi planovi pokazuju nepotrebnu paniku dužnosnika zbog "tvrdog" Brexita, s obzirom da su stariji članovi kraljevske obitelji ostali u Londonu i za vrijeme bombardiranja u Drugom svjetskom ratu.

Međutim, Sunday Times piše da Dal Davies, bivši policajac ranije zadužen za kraljevsku zaštitu, očekuje da će kraljica Elizabeta biti premještena iz Londona ako dođe do nemira.

"Da dođe do problema u Londonu, očito je da biste uklonili kraljevsku obitelj s tih ključnih mjesta", rekao je Davies.