EU Britancima oštro poručila: Shvatite već, ne znači ne!

Vlak zvan Brexit potpuno je iskočio iz tračnica nakon što je britanski parlament preksinoć izglasao, a premijerka Theresa May prihvatila tu ideju, da želi ponovo otvoriti zatvorene pregovore o sporazumu o povlačenju Velike Britanije iz EU, a ostatak Unije, i ključna država članica po ovom pitanju, Irska, jasno ponovio da neće ponovo pregovarati o već ispregovaranom sporazumu.

– Kao što je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk rekao u utorak navečer (odmah nakon što je britanski parlament izglasao da želi nanovo otvoriti pregovore, op.a.), ne nudimo nikakvo ponovno pregovaranje i takvo što nije na stolu – rekao je jučer irski premijer Leo Varadkar.

Još su neki lideri država članica, poput austrijskog kancelara Sebastiana Kurza, jučer ponavljali istu takvu poruku:

– Poruka austrijske vlade, ali i čitave EU, Londonu je jasna. Pružamo ruku kako bismo pronašli zajedničko rješenje, ako treba pojasnit ćemo detalje budućih odnosa. Ali nismo spremni ponovo pregovarati o sporazumu o povlačenju – rekao je Kurz.

Ključna je Irska

Sve se to događalo dan nakon što je britanski parlament preksinoć u nizu glasanja o raznim amandmanima zauzeo stav da apsolutno odbija ispregovarani sporazum o povlačenju u verziji koju je premijerka May ponudila na ratifikaciju, da jednako tako odbija i mogućnost “no-deal” scenarija, odnosno izlaska iz EU bez ispregovaranog sporazuma, ali i da odbija išta učiniti kako bi se izbjegao “no-deal” scenarij, te na kraju - ključan amandman - da će prihvatiti sporazum o povlačenju ako se u njemu kroz nove pregovore ublaže odredbe o zaštitnom mehanizmu za izbjegavanje tvrde granice na irskom otoku, mehanizmu poznatijem i kao “backstop”.

Problem s takvim ishodom je u tome što je EU bezbroj puta do sada rekla Britancima da nema ponovnog otvaranja pregovora i da nema brisanja ili ublažavanja “backstop” mehanizma. EU je unaprijed govorila Britancima “neće ići”, onda su Britanci u svom parlamentu izglasali da to “mora ići”, i sada EU ponavlja ne samo da “neće ići”, nego se očekuje i dodatno zaoštravanje poruke prema Londonu.

– Rekli smo ne ljetos, rekli smo ne u studenom, rekli smo ne u prosincu, i opet ćemo reći ne – citira Financial Times riječi jednog neimenovanog dužnosnika EU.

U trenucima zaključenja ovog izdanja, očekivao se telefonski razgovor premijerke May i predsjednika Europskog vijeća Tuska.

Da je riječ o boksu, a ne o Brexitu, ova bi se situacija najbolje opisala kao klinč. Čini se da ostatak EU najveću nadu za izlazak iz tog klinča vidi u činjenici da je britanski parlament preksinoć također izglasao amandman po kojemu zastupnici ne žele da se Brexit dogodi 29. ožujka bez ikakvog ispregovaranog sporazuma. Ako ne žele neuredan, kaotičan Brexit, možda će prihvatiti uredan, ispregovarani sporazum kako se ta provalija neurednog Brexita bude približavala. No, isto razmišljanje, samo s druge strane, vlada i u britanskom parlamentu: i ondje misle da će se stavovi promijeniti kad se ljudi bolje zagledaju u tu provaliju, ali oni misle da će stavovi koji se mijenjaju biti europski.

Njemački ministar gospodarstva Peter Altmaier izjavio je jučer da bi neuredan Brexit svakako više štete nanio Ujedinjenoj Kraljevini nego Europskoj uniji, ali s obzirom na veličinu njemačkog izvoza u UK Berlin je odlučan u namjeri da učini sve što je moguće kako bi se spriječio kaotičan Brexit. To, međutim, ne znači da je Njemačka na imalo drukčijoj poziciji od one koju su jučer svi dužnosnici EU, i državnici poput irskog ili austrijskog, ponavljali kao jedinstvenu poruku Unije: nema popuštanja u smislu da se otvaraju novi pregovori o sporazumu o povlačenju, koji su prihvatile vlade svih 27 država članica.

Lideri EU nemaju namjeru okupljati se na nekom izvanrednom summitu na kojemu bi, kako to zamišljaju u britanskom parlamentu, otvorili nove pregovore s premijerkom May. Sljedeći redovni summit, odnosno sastanak Europskog vijeća, je 21. i 22. ožujka. Samo tjedan dana uoči dana D za Brexit, 29. ožujka, posljednjeg dana britanskog članstva u EU prije izlaska koji će se formalno dogoditi na kraju tog dana. Nastavi li se ovako do tog ožujskog summita, pogled u provaliju tada će već biti jako izbliza.

Više infarkta zbog Brexita

U nizu vijesti koje iz Velike Britanije dolaze na temu što se sve može dogoditi u slučaju kaotičnog Brexita, mediji javljaju i o studiji koja predviđa da bi poskupljenje voća i povrća u slučaju izlaska iz EU bez ikakvog sporazuma moglo povećati broj smrtnih slučajeva zbog kardiovaskularnih bolesti za 12.000 u deset godina. Najtvrđi zagovornici Brexita na tu i sve slične studije, pa i na najave mnogih kompanija da sele iz Velike Britanije zbog Brexita, odmahuju rukom tvrdeći da su te crne prognoze dio kampanje zastrašivanja koju oni kolokvijalno nazivaju “Project Fear” (Projekt Strah). Oni uvjeravaju sve oko sebe da će Brexit biti naprosto sjajan i da neće valjda Britanci odustati od svog ponosa samo zato što će možda poskupiti banane kad izađu iz EU.

