PITANJE DANA Podržavate li zabranu prodaje hladnog piva?

Međunarodni dan piva obilježava se prvog petka u kolovozu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
09.09.2025.
u 10:46

Lokalna uprava će moći propisati i manja ograničenja, primjerice vrijeme i dijelove mjesta u kojima se ne smije prodavati rashlađeno alkoholno piće

Ministarstvo gospodarstva najavilo je da će do kraja godine izmijeniti Zakon o trgovini i uvesti veliku novost. Njime će biti ostavljena mogućnost da gradovi i općine na svom području potpuno zabrane prodaju rashlađenih alkoholnih pića, doznaju 24 sata. 

Najviše će se to odnositi na hladno pivo jer se ono najčešće nalazi u rashladnim vitrinama u trgovinama, na kioscima i benzinskim postajama. No, prema novom pravilu u budućnosti to možda više neće biti tako jer će trgovine morati imati posebnu dozvolu grada ili općine za prodaju hladnih alkoholnih pića. Lokalna uprava će moći propisati i manja ograničenja, primjerice vrijeme i dijelove mjesta u kojima se ne smije prodavati rashlađeno alkoholno piće. 

Stoga vas pitamo, podržavate li ovakvu ideju i mislite li da b i trebalo doći do zabrane u budućnosti? Odgovorite nam u našoj anketi. 
Avatar Bloodymir
Bloodymir
11:55 09.09.2025.

Ima li kraja stalnim zabranama normalnih stvari u ovoj državi!!?! Još trpimo posljedice zabrane radnih nedjelja, a evo spremaju dodatne zabrane kako bi još više podržali kastu ugostitelja koji nas deru i po 3x skupljim cijenama pića nego su u dućanima! sramotno!

Avatar mr.HIMARS
mr.HIMARS
11:56 09.09.2025.

glavno da pušenje ide dalje, od kafića do javnih površina, svugdje puši kako tko želi bez posljedica!

FD
franjo.durinic
11:01 09.09.2025.

Kada če zabraniti kladionice i casina

