PITANJE DANA Podržavate li zabranu prodaje hladnog piva?

Ministarstvo gospodarstva najavilo je da će do kraja godine izmijeniti Zakon o trgovini i uvesti veliku novost. Njime će biti ostavljena mogućnost da gradovi i općine na svom području potpuno zabrane prodaju rashlađenih alkoholnih pića, doznaju 24 sata.

Najviše će se to odnositi na hladno pivo jer se ono najčešće nalazi u rashladnim vitrinama u trgovinama, na kioscima i benzinskim postajama. No, prema novom pravilu u budućnosti to možda više neće biti tako jer će trgovine morati imati posebnu dozvolu grada ili općine za prodaju hladnih alkoholnih pića. Lokalna uprava će moći propisati i manja ograničenja, primjerice vrijeme i dijelove mjesta u kojima se ne smije prodavati rashlađeno alkoholno piće.

Stoga vas pitamo, podržavate li ovakvu ideju i mislite li da b i trebalo doći do zabrane u budućnosti?