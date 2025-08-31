'Pivovare će padati kao muhe sa zida' – cijenu piva treba udvostručiti

Pivska zemlja Njemačka oglasila je alarm! Prodaja piva naglo pada, troškovi rastu, a štrajkovi potresaju pivovare: njemačko tržište piva trenutačno prolazi kroz ozbiljnu krizu. Potrošnja piva u Njemačkoj ove je godine pala na najnižu razinu od pandemije koronavirusa. Stefan Blaschak, čelnik bavarske pivovare Oettinger, upozorava na veliki val pivarskih bankrota: "Svijet pivara se raspada; gotovo svakodnevno vidimo bankrote među manjim tvrtkama, a to će utjecati i na veće." Za novine Augsburger Allgemeine rekao je: "Pivovare će padati kao muhe sa zida."

Razlog ovog dramatičnog razvoja je pad potrošnje piva u Njemačkoj. Dok je prodaja nedavno padala za 1 do 2 posto godišnje, ove je godine drukčije. "Ove godine doživljavamo nagli pad", kaže Blaschak. Njemačke su pivovare 2024. prodale 8,3 milijarde litara piva, što je 1,4 posto manje nego prethodne godine. No 2025. situacija se dramatično pogoršala: samo u prvoj polovini godine prodaja je pala više od šest posto, na 3,9 milijardi litara piva. Prvi put od kada se vodi statistika, prodaja je u prvoj polovini godine pala ispod granice od četiri milijarde litara piva.

"Industrija je samo u prvoj polovini 2025. na domaćem tržištu izgubila oko 2,6 milijuna hektolitara, što je otprilike tri milijuna limenki dnevno", rekao je Blaschak, prenosi Bild.de. Pivarska kriza ima mnogo uzroka. Prvi je promjena navika konzumenata – mladi piju manje piva, a zdravstveno osvješteniji kupci češće biraju vino ili bezalkoholna pića. Drugi razlog je demografija – starenje društva znači smanjenje konzumacije piva. Treći razlog je eksplozija troškova – energija, sirovine i osoblje postaju skuplji.

Četvrti razlog pivarske krize je prekapacitiranost – s oko 1500 pivovara, Njemačka ima raznolikost, ali i pogubnu konkurenciju, upozorava Focus.de. Carinski rat sa SAD-om dodatno povećava pritisak na njemačke pivare. Slaba potražnja sprečava pivovare da povećaju cijene. Njemački pivari kažu da bi gajba piva, kako bi bila rentabilna, trebala zapravo koštati između 25 i 30 eura, a sadašnje cijene znatno su niže, često više nego upola.