S južinom je gotovo, do kraja zime još je moguć i snijeg, evo kad dolazi zahladnjenje

Vremenska prognoza u Hrvatskoj ovih dana više podsjeća na proljeće i travanj, nego na kraj siječnja. Prema DHMZ-u, danas će biti promjenjivo oblačno te i dalje razmjerno vjetrovito i iznadprosječno toplo. Mjestimice će padati kiša, češća i lokalno obilna na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. U drugom dijelu dana na Jadranu i u predjelima uz njega izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, ponajprije u gorskim predjelima na udare olujan. Na Jadranu jako do olujno jugo koje će okretati na jugozapadni vjetar, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18°C. Sutra se očekuje djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Ujutro malo kiše može pasti na jugu Dalmacije, a sredinom dana i poslijepodne na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 7°C, na moru između 7 i 11, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 16°C.

DHMZ smo upitali do kada će ovakvo vrijeme trajati i kada će stati južina koja posljednjih dana mnogima smeta.

– Izražena južina, odnosno jugozapadni i južni vjetar, a na moru jugo, uz dotok neobično toplog zraka po visini predviđa se do utorka 28. siječnja. Pritom će uz vjetrovito vrijeme i mjestimičnu povremenu kišu temperatura zraka biti zamjetno viša od uobičajene za kraj siječnja. Od srijede će nam pritjecati hladniji zrak po visini te se očekuje postupan pad temperature u unutrašnjosti Hrvatske, no i dalje će to biti vrijednosti više od prosječnih – dobili smo odgovor dežurnog prognostičara.

Zanimalo nas je i kakve temperature i vremensku prognozu možemo očekivati sljedećeg tjedna.

– Prvih dana veljače u Hrvatskoj je izgledno manje toplo nego tijekom ovog tjedna, u unutrašnjosti uz negativne noćne i jutarnje vrijednosti temperature.

S obzirom na to da će ipak doći minusi, ima li šanse da ove sezone još bude prave zime i snijega?

– Do kraja kalendarske zime još su gotovo dva mjeseca i u tom razdoblju nije isključena pojava jače hladnoće i snijega u našoj zemlji. No, prognostički materijali ne pokazuju veliku vjerojatnost za dugotrajnije hladnije razdoblje.

Postoje li neke prve, šire prognoze za proljeće? Što možemo očekivati?

– Prema dostupnim prognostičkim izračunima za dugoročnu prognozu, proljetni bi mjeseci Hrvatskoj mogli biti topliji od prosjeka uz količinu oborine uglavnom oko prosječne.

