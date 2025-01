Vraća li nam se zima? Pogledajte kako će vrijeme izgledati do kraja tjedna

Jučer i danas uživali smo u pravom proljetnom vremenu, no kako javljaju meteorolozi, piitanje je do kad će toplo vijeme trajati. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da nas u ponedjeljak očekuje djelomice sunčano i promjenjivo vrijeme, uz iznadprosječne temperature i povremenu kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Međutim, zbog jakog jugozapadnog vjetra i olujnih udara na sjeveru zemlje, DHMZ je za većinu Hrvatske izdao meteoalarm za potencijalno opasno vrijeme.

Najniže temperature kretat će se od 3 do 8 °C, na Jadranu između 10 i 13 °C, dok će dnevne dosezati od 12 do čak 17 °C, što su vrijednosti primjerenije ožujku nego siječnju. Prema prognozama, do srijede nas očekuje vrlo vjetrovito i promjenjivo vrijeme s dva izraženija kišna vala. Na Kvarneru i uz obalu juga u utorak se očekuju olujni udari juga, dok će ostatak Hrvatske bilježiti promjenjivu naoblaku i povremenu kišu. Temperatura zraka i dalje će biti iznad prosjeka za ovo doba godine.

Foto: Istramet

Foto: Istramet

Sredinom tjedna vrijeme će se smiriti, a južni vjetrovi zamijenit će bura i sjeverozapadnjak. No, kako piše Istramet, riječ neće biti o pravoj zimskoj buri, već o blagim promjenama koje neće značajno sniziti temperature, osim jutarnjih. Siječanj će gotovo sigurno završiti kao jedan od toplijih mjeseci u posljednjih nekoliko desetljeća, u odnosu na klimatološki niz od 1991. do 2020. Što nas čeka u veljači? Prema trenutnim modelima, temperatura bi se mogla vratiti u svojevrsnu "normalu" s prosječnim zimskim vrijednostima, ali bez većih vremenskih iznenađenja.

Iako postoje naznake da bi u našu regiju mogao doći val hladnog zraka, modeli poput ECMWF-a predviđaju da je vjerojatnost za to ipak mala. Hoće li nam veljača donijeti zimski ugođaj ili će proljetni tonovi nastaviti dominirati, ostaje za vidjeti.

