Piše Miljenko Jergović: Zlatan Stipišić Gibonni i pravda za zgaženog kuglofa

U neka dobra i staložena prijedigitalna vremena, kada bismo svakoga jutra iz novina saznavali što se jučer dogodilo u zemlji i svijetu, nigdje, ni u nijednom listu nije postojala rubrika u kojoj bi mogla biti ispričana priča o popularnom pjevaču koji se usred nastupa na privatnom božićnom domjenku popeo na već opustošenu trpezu, prošetao njome kao kakvim korzom obilja, i pritom ugazio u kuglof. Naprosto, živjeli smo tad u civilizaciji u kojoj novinar za takvo što nije sjedao za pisaći stroj, niti je postojalo čitateljstvo koje bi na takvu priču trošilo oči. A to da bi se netko, izuzev možda matere, babe, sestre ili žene popularnog pjevača uzrujao oko toga što se on penjao na stol i pritom još je ugazio u kuglof, bilo je nezamislivo. U ta ne tako davna doba, kojih se dobro sjećamo iz života i iz književnosti, dok se još telefoniralo samo od kuće, a ekrani su služili samo televizorima, jasno se razlikovala privatna od javne sfere. I da, znalo bi vam biti malo neugodno ako bi se netko popeo na stol, ili ako bi mrtav pijan završio ispod stola, ali to naprosto nije bila stvar od šireg interesa.