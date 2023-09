Pilot (67) s 50 metara visine pao na nos: 'Čudo je što nije poginuo, nikome više nije bilo do letenja'

Čudo je što pilot nije poginuo, u padu je došlo do velike akceleracije i oslobodila se velika kinetička energija, komentirao je današnju zrakoplovnu nesreću Milan Mravinac, upravitelj aerodroma Sopot, tajnik Zrakoplovnog kluba Vrabac i inače profesionalni pilot koji je bio među prvima koji su priskočili u pomoć unesrećenom pilotu Josipu Juriši (67).

Podsjetimo, do nesreće je došlo ove subote nešto prije podneva kada se za vrijeme tradicionalnog pilotskog okupljanja povodom Vinkovačkih jeseni srušio manji sportski zrakoplov SILA 450 kojim je upravljao Juriša. Policija je potvrdila kako su dojavu dobili oko 11,50 sati da je u blizini aerodroma ''Sopot'' kod Vinkovca pao avion, dodajući kako se na mjestu događaja obavlja očevid.

- Letilo se danas, skupili su se piloti, i sportski pilot Josip Juriša u trećem je zaokretu izgubio kontrolu, pala mu je horizontalna brzina, okrenuo se na krilo i svalio na nos s 50 metara visine - ispričao je Mravinac što se dogodilo.

Zrakoplov, inače u vlasništvu aerokluba Osijek, u potpunosti je smrskan, dok je pilot zadobio teže ozljede, što su potvrdili i iz vinkovačke bolnice iz koje će biti prevezen u Osijek. Puknula mu je plućna maramica te je zadobio otvoreni prijelom noge, no Mravinac je ispričao kako je bio pri svijesti kada su ga pronašli.

- Pao je u njivu pa sam odmah traktorom krenuo do njega, a ubrzo je stigla i hitna pomoć koja ga je prevezla do bolnice - ispričao je Mravinac, dok je o svemu izviještena i Agencija za istraživanje nesreća u zrakoplovnom, pomorskom i željezničkom prometu.

- Juriša ima iskustva, ali očito nije bio koncentriran. Bio je pri svijesti kada smo ga pronašli, rekao nam je 'Ne znam zašto sam to napravio' - dodao je Mravinac, objašnjavajući kolika je vjerojatnost da pilot s te visine pogine.

- On je trebao poginuti, kako da kažem, s obzirom na to u kakvom je stanju avion. Kabina se raspala. Pravo je čudo što nije - dodao je. Mravinac je objasnio i kako su zrakoplovne nesreće vrlo rijetke, a uglavnom se radi o ljudskom faktoru.

- Svaki dan negdje u Hrvatskoj dođe do prometne nesreće, ali nitko ne reagira. No kad se ovako nešto dogodi, to odzvanja, ljudi imaju osjećaj kako oni često padaju. Dogodi se, ali jako malo - poručio je Mravinac.

- Što da vam kažem, nakon ovoga danas nikome više nije bilo do jela, pića ni letenja - zaključio je Mravinac.