Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PUTOVANJE IZ NOĆNE MORE

Objavljena šokantna snimka, pijan autobusom vozio studente: 'Našli su ga u grmlju, u džepu je imao votku i sokiće'

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.10.2025.
u 15:22

Autobus koji ih je trebao sigurno dovesti u Opatiju vozio je čovjek s više od dva promila alkohola u krvi

Umjesto uobičajenog putovanja na stručnu konferenciju, studenti Zdravstvenog veleučilišta doživjeli su pravu noćnu moru. Autobus koji ih je trebao sigurno dovesti u Opatiju vozio je čovjek s više od dva promila alkohola u krvi. U vozilu je ubrzo zavladala panika, a dramatične trenutke snimili su studenti i dostavili redakciji portala 24sata.

“Kad smo krenuli on je lelujao cestom, a kako je bilo maglovito, prvo smo mislili da ne vidi. Bilo nam je sve čudnije i čudnije s vremenom. Skoro dva kamiona je pokupio, u jednom trenutno smo bili na rubu mosta, skoro sletjeli. Tad smo digli paniku. Lagali smo da je ljudima na kraju busa loše, pa je ugasio grijanje”, ispričala je jedna od studentica koja je još pod dojmom opasne vožnje.

Prema riječima svjedoka, vozač je ignorirao pozive da zaustavi autobus. “Derali smo se da stane na zaustavnu traku. Odbijao je. Govorili smo mu da mora stati na idućem odmorištu. Stao je kod Kupjaka. Tamo je stao i pobjegao iz busa i sakrio se iza kamiona. Mi smo pozvali odmah policiju. Bilo nas je strah. Oni su ga našli u grmlju, u džepu je imao votku i sokiće”, prepričala nam je studentica.

Policija potvrđuje sve navode studenata. “Točno je da je imao preko 2 promila u krvi. Zatekli smo ga na mjestu događaja. Zadržan je na triježnjenju. Postupanje je u tijeku, a studentima je organizator organizirao novi prijevoz”, stoji u službenom odgovoru policije.

Za komentar je kontaktiran prijevoznik Fijaker travel, čiji je vozač izazvao incident. Tvrde da su za cijeli slučaj čuli tek nakon medijskih objava. “Saznali smo sve preko vijesti. Ne znam što da kažem. Ujutro nije bio pijan, ja ne mogu davati alkotest vozačima. Ne znam ni sam što da kažem. Otišao sam do policije, po studente je stigao drugi vozač. Vozač će vjerojatno dobiti otkaz”, kratko su rekli iz tvrtke.

Unatoč svemu, studenti su na kraju sigurno nastavili put, ali šok zbog neodgovornog ponašanja vozača neće tako lako izblijedjeti. Umjesto konferencijskog početka dana, doživjeli su jedan od najopasnijih trenutaka u svom životu.

Ključne riječi
policija pijani vozač studenti autobus

Komentara 2

Pogledaj Sve
LI
liliZG
15:37 25.10.2025.

i onda se čudimo toliko nesreća na našim cestama ako profesionalni vozači rade ovakve stvari , kakvi su tek obični... pijano , nadrogirano, umorno - predispozicija za nesreće svaki dan na cesti...

MO
MOSAD
15:31 25.10.2025.

Kakvo ime firme takav i kočijaš.Nego sto je mislija sa ovim ,kako rece novinar,sokićima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja