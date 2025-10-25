Objavljena šokantna snimka, pijan autobusom vozio studente: 'Našli su ga u grmlju, u džepu je imao votku i sokiće'

Umjesto uobičajenog putovanja na stručnu konferenciju, studenti Zdravstvenog veleučilišta doživjeli su pravu noćnu moru. Autobus koji ih je trebao sigurno dovesti u Opatiju vozio je čovjek s više od dva promila alkohola u krvi. U vozilu je ubrzo zavladala panika, a dramatične trenutke snimili su studenti i dostavili redakciji portala 24sata.

“Kad smo krenuli on je lelujao cestom, a kako je bilo maglovito, prvo smo mislili da ne vidi. Bilo nam je sve čudnije i čudnije s vremenom. Skoro dva kamiona je pokupio, u jednom trenutno smo bili na rubu mosta, skoro sletjeli. Tad smo digli paniku. Lagali smo da je ljudima na kraju busa loše, pa je ugasio grijanje”, ispričala je jedna od studentica koja je još pod dojmom opasne vožnje.

Prema riječima svjedoka, vozač je ignorirao pozive da zaustavi autobus. “Derali smo se da stane na zaustavnu traku. Odbijao je. Govorili smo mu da mora stati na idućem odmorištu. Stao je kod Kupjaka. Tamo je stao i pobjegao iz busa i sakrio se iza kamiona. Mi smo pozvali odmah policiju. Bilo nas je strah. Oni su ga našli u grmlju, u džepu je imao votku i sokiće”, prepričala nam je studentica.

Policija potvrđuje sve navode studenata. “Točno je da je imao preko 2 promila u krvi. Zatekli smo ga na mjestu događaja. Zadržan je na triježnjenju. Postupanje je u tijeku, a studentima je organizator organizirao novi prijevoz”, stoji u službenom odgovoru policije.

Za komentar je kontaktiran prijevoznik Fijaker travel, čiji je vozač izazvao incident. Tvrde da su za cijeli slučaj čuli tek nakon medijskih objava. “Saznali smo sve preko vijesti. Ne znam što da kažem. Ujutro nije bio pijan, ja ne mogu davati alkotest vozačima. Ne znam ni sam što da kažem. Otišao sam do policije, po studente je stigao drugi vozač. Vozač će vjerojatno dobiti otkaz”, kratko su rekli iz tvrtke.

Unatoč svemu, studenti su na kraju sigurno nastavili put, ali šok zbog neodgovornog ponašanja vozača neće tako lako izblijedjeti. Umjesto konferencijskog početka dana, doživjeli su jedan od najopasnijih trenutaka u svom životu.