Odvjetnik upozorava: 'Kada vas zaustavi policija nikada im nemojte odgovarati na ovo pitanje'

Jedno pitanje na koju ne biste trebali odgovoriti pod bilo kojim uvjetima kada vas policija zaustavi mogla bi vas iznenaditi, ali definitivno ima smisla. Često ljudi osjećaju nervozu kada ih policija zaustavi na cesti, no važno je znati svoja prava i kako se zaštititi. Poznat kao @tiktokstreetlawyer na TikToku, ovaj pravni stručnjak često objašnjava zakone i dijeli pravne savjete, a njegov viralni video, koji je prikupio više od 1,3 milijuna pregleda, objašnjava što nikada ne biste trebali reći policajcu koji vas zaustavi, piše LADBible.

‘Ovo je pitanje na koje nikad ne biste smjeli odgovoriti bez obzira na sve, a da ne znate za koje ste kazneno djelo optuženi’, počinje u videu. Iznenađujuće, to nema veze s alkoholom ili skrivanjem stvari u prtljažniku, već s naizgled bezopasnim pitanjem koje vam policija može postaviti: ‘Znate li zašto sam vas zaustavio?’.

Iako bi moglo biti primamljivo odmah odgovoriti, odvjetnik savjetuje da ne odgovarate. ‘Ne znate što policajac misli, zar ne? Zašto onda odgovarati bez da vam on da neke informacije?’. Ako mislite da samo žele da prepoznate prekršaj koji ste učinili, odvjetnik upozorava da nije tako jednostavno. Problem s tim pitanjem je da može biti trik pitanje. Policajci ga koriste kako bi vozače uhvatili nespremne i natjerali ih da priznaju prekršaj, čak i ako nemaju dokaza za to.

‘Zamislite da odgovorite: ‘Zato što sam prošao kroz crveno svjetlo. Zato što sam prebrzo vozio’. Upravo ste priznali više prekršaja, a policajac možda nije imao dokaze niti za jedan’, objašnjava odvjetnik. Dodaje kako je idealan odgovor vrlo jednostavan: ‘Policajče, molim vas, recite mi’. Na taj način, znat ćete točno za što ste optuženi i možete odlučiti kako dalje postupati.