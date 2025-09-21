Teška nesreća kod Čaglina: Motociklist završio u kanalu, helikopterom prevezen u bolnicu

U mjestu Paka kraj Čaglina dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen motociklist. Prema prvim informacijama, motocikl je sletio s kolnika i završio u putnom kanalu, potvrdila je požeško-slavonska policija.
Vozač je helikopterom hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Na terenu je policija, a očevidom će se utvrditi okolnosti nesreće.
