Pijan tražio još alkohola, no konobarica ga odbila uslužiti: Krenuo razbijati i sam uzimati piće

Muškarac Toni (40) u siječnju ove godine u općini Generalski Stol remetio je javni red i mir u ugostiteljskom objektu. Kako je navela sutkinja, pri koncentraciji alkohola od 2,05 promila od djelatnice je zatražio da ga usluži alkoholom, no ona je to odbila jer je bio pod vidnim utjecajem. To je kod njega, kazala je sutkinja, izazvalo revolt te je vikao pogrdne riječi konobarici, piše Danica.

Osim verbalnog ispada, došao je do hladnjaka pored šanka te krenuo uzimati boce piva. Jednu je razbio o pod, drugu popio, a potom to ponovio još nekoliko puta. Ukupno je četiri boce od pola litre piva razbio, a četiri popio. Nakon toga, stigla je policija te ga uhitila i odvela na triježnjenje.

VEZANI ČLANCI:

Prekršajna sutkinja u Dugoj Resi osudila ga je na novčanu kaznu od 100 eura, uz plaćanje 20 eura troškova prekršajnog postupka. S obzirom na to da je dva dana proveo u policijskom pritvoru, od kazne mu se odbija 80 eura. Presuda je nepravomoćna te se na nju mogu žaliti 40-godišnjak i Policijska uprava karlovačka.

VIDEO Portugalska policija priprema potragu u blizini brane za tijelom nestale Madeleine McCann