Picula: 'Pribojavam se nove 17. žrtve. Tada eskalacija može biti kobna'

Gost emisije Novog dana na N1 kod Hrvoja Krešića bio je europarlamentarac Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju. Govorio je o prosvjedima koji već tjednima traju u Srbiji te o odnosu Europske unije prema režimu Aleksandra Vučića, ali i o stanju u regiji u kontekstu rata u Ukrajini.

Picula smatra da Srbija već dugo funkcionira u uvjetima svojevrsnog izvanrednog stanja. - Čini mi se da Srbija u posljednjih ne samo mjesec dva nego i duže živi u uvjetima izvanrednog stanja. Ona nije proglašeno, ali kako vrijeme odmiče, svi protagonisti svojim postupanjima pokazuju da je Srbija u situaciji u kojoj neki standardni mehanizmi, koji u demokracijama pomažu da se riješe unutarnji konflikti, ne postoje - rekao je Picula za N1, istaknuvši da je riječ o „institucionalnoj začepljenosti“.

Govoreći o eskalaciji nasilja, naglasio je kako se pribojava nove tragedije: „Ja se pribojavam 17. žrtve. Govorimo o 16 ljudi koji su 1. studenog prošle godine izgubili život padom nadstrešnice. Ako ovi sukobi dovedu do nove žrtve, može se govoriti o još većoj eskalaciji koja može biti kobna.“ O ulozi Europske unije u odnosu prema Vučiću, Picula kaže: „EU ovoga trenutka nema motiva ili kapaciteta da se drugačije odnosi prema malignom režimu Aleksandra Vučića. Za razliku od Ukrajine, nedostaje komponenta zajedništva u EU-u… Europski parlament je tu vrlo usamljena institucija…“

Na pitanje s kim uopće danas razgovarati u Srbiji, odgovorio je da je situacija kompleksna i da bi bilo najbolje da se dogovor postigne unutar zemlje. - Da se osigura mirna tranzicija, da se pronađe kompromisni mehanizam kako doći do izbora. Međutim, problem je u tome što se izbori u Srbiji događaju relativno često - rekao je, podsjetivši da Vučić raspisuje izbore kad god procijeni da mu donose dodatni legitimitet. Dodao je i kako sve što je protiv Vučića nije automatski i za Europu, što dodatno komplicira odnose. - Ja ću uvijek zastupati tezu da o vlasti u Srbiji odlučuju isključivo građani Srbije. Međutim, zadovoljava li ta vlast europske kriterije kako bi država postala članica EU, o tome odlučuje Europska unija - zaključio je Picula.