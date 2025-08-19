Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
SRBIJA NA RUBU GRAĐANSKOG RATA

Ugledni zapadni mediji usklađeno pozvali svoje vlade na okončanje potpore Vučićevu režimu

Autor
Denis Romac
19.08.2025.
u 20:21

Prosvjedi u Srbiji ulaze u novu fazu, koja će biti znatno nasilnija i opasnija od dosadašnje, a sve će najvjerojatnije kulminirati u studenome, kada se navršava prva obljetnica tragedije na novosadskom željezničkom kolodvoru, od koje je sve i krenulo

Premda je politička kriza u Srbiji posljednjih dana eskalirala, a zemlja se po ocjeni nekih analitičara našla na rubu građanskog rata, o čemu svjedoče i sve nasilniji i sve krvaviji prosvjedi, na kojima se prosvjednici svakodnevno sukobljavaju s Vučićevim maskiranim nasilnicima i policijom, sve to u pravilu nije privlačilo osobitu pozornost europskih i zapadnih medija. A onda su u istom danu u četiri ugledna i utjecajna zapadna medija, u Njemačkoj, Francuskoj i Sjedinjenim Državama, osvanuli tekstovi koje uglavnom potpisuju urednički kolegiji i koji se bave situacijom u Srbiji raskrinkavajući Vučićevu autokratsku vladavinu i njegove metode obračunavanja s prosvjednicima, ali i pozivajući na okončanje zapadne potpore Vučićevu režimu.

Komentara 16

Pogledaj Sve
AS
Asirijac
20:29 19.08.2025.

Zapad podrzava mnoge, samo pitanje je kako ce koje iskoristiti!

PE
Pentagon
21:40 19.08.2025.

Ako Vučić potroši još 10-ak milijardi eura na zapadno naoružanje mogla bi "ugledni zapadni mediji usklađeno" dati potporu Vučiću. Na zapadu i istoku ništa novo. Uzdaj se use i u svoj HV!

Avatar Tombstone
Tombstone
21:09 19.08.2025.

CNN (vise) nije niti ugledan niti utjecajan zapadni medij.

