Ugledni zapadni mediji usklađeno pozvali svoje vlade na okončanje potpore Vučićevu režimu

Premda je politička kriza u Srbiji posljednjih dana eskalirala, a zemlja se po ocjeni nekih analitičara našla na rubu građanskog rata, o čemu svjedoče i sve nasilniji i sve krvaviji prosvjedi, na kojima se prosvjednici svakodnevno sukobljavaju s Vučićevim maskiranim nasilnicima i policijom, sve to u pravilu nije privlačilo osobitu pozornost europskih i zapadnih medija. A onda su u istom danu u četiri ugledna i utjecajna zapadna medija, u Njemačkoj, Francuskoj i Sjedinjenim Državama, osvanuli tekstovi koje uglavnom potpisuju urednički kolegiji i koji se bave situacijom u Srbiji raskrinkavajući Vučićevu autokratsku vladavinu i njegove metode obračunavanja s prosvjednicima, ali i pozivajući na okončanje zapadne potpore Vučićevu režimu.