Vučić je upravo najavio scenarij od kojeg mnogi strepe

Nakon devet mjeseci relativno mirnih prosvjeda ulice Srbije više ne ispunjavaju povorke demonstranata, već prizori nalik ratnom stanju. Sukobi prosvjednika s policijom, pendreci, suzavci, dimne bombe, baklje i demolirani uredi vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) ponavljaju se iz večeri u večer širom zemlje.

Neda Vrebac iz novosadskih zborova građana već mjesecima je na ulici. Kaže da su ljudi bijesni i da je nasilje na ulicama samo reakcija na nasilje režima. „Krenuli smo goloruki na bajonete", kaže Vrebac za DW. „Osjećam se – ja osobno, ali i ostali građani koji su redovni na protestima - vrlo uznemireno i nesigurno. I to je posljedica toga što živimo u fašizmu, sa svim njegovim pojavnim oblicima", ocjenjuje Vrebac.

Prosvjednici na ulici često ne znaju jesu li sukobljeni s policijom ili parapolicijom Srpske napredne stranke. Po društvenim mrežama šire se snimke koje pokazuju grupe mladića s fantomkama i palicama koji se zalijeću na demonstrante, a mediji pišu da su među pristašama SNS-a bile i osobe koje su ranije osuđivane za pokušaj ubojstva, nasilničko ponašanje, pa čak i nekadašnji vođa navijača koji je osuđen za ubojstvo francuskog navijača Bricea Tatona 2009. godine.

„Vlast je uz pomoć stranačkih kriminalaca građanima objavila ulični rat. Ali nema više povlačenja, dogorjelo je do nokata“, kaže za DW Radivoje Jovović iz Pokreta slobodnih građana. „Građani su shvatili da s mafijom nema viška parlamentarizma i demokratičnosti, da s mafijom nema više razgovora izuzev oko predaje vlasti." Jovović vjeruje da je nasilje na ulicama rezultat nervoze vlasti koja ne zna razriješiti krizu. „Vlast je ta koja je odbila primiti na znanje pravedne zahtjeve prosvjeda, koja je krenula cokulom na ruže. Samo, ispostavilo se da su ove ruže trnovite. SNS nam nije vjerovao kad smo rekli ’čuvaj se bijesa strpljivog čovjeka’ i sad su napravili zločine kojima su ubrzali svoj kraj“, dodaje Jovović.

Odgovor države

Nasilje je u međuvremenu počela primjenjivati i policija. Građani i mediji su kamerama zabilježili niz primjera policijske brutalnosti, a studentica iz Beograda Nikolina Sinđelić svjedočila je o tome da ju je zapovjednik Jedinica za osiguranje osoba i objekata Marko Kričak „šamarao i udarao joj glavom o zid" i nazivao je „kurvom". „Govorio je kako će me skinuti i silovati pred svima, da će to svi gledati. Ja sam bila bijesna vidno, rekao je 'trebaš me zamoliti da te prestanem tući“, ispričala je Nikolina Sinđelić za televiziju N1.

Dok su tijekom noći sijevali pendreci, tijekom dana su slijedila masovna privođenja. Više režimskih medija objavilo je snimku na kojoj se vide mladi muškarci koji kleče uza zid s rukama na leđima, dok iza svakog od njih stoji po jedan policajac. Mnoge je ta snimka podsjetila na slike iz ratnih logora, a Neda Vrebac kaže da za bar troje od njih zna da su dvadesetogodišnjaci koje je policija privela iako čak i nisu bili na prosvjedima. Jedan od njih je Vukašin Kurilić čiju obitelj ona osobno poznaje. „Oni su iz mog zbora, podržavaju sve, ali nisu aktivni sudionici protesta. Uhitili su ga na putu iz prodavaonice. Nosio je neke vrećice i kad su mu prišli, on se opirao. Rekao je – ništa nisam uradio. Onda su ga pretresli, našli mu pumpicu za astmu i mislili su da je to papar sprej i strpali su ga u maricu. Nema nikakvih prekršaja prije toga“, priča Neda Vrebac za DW.

Vučić obećava „oštar odgovor“

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tek obećava oštar odgovor države za nekoliko dana, ali demantira da je u pitanju uvođenje vanrednog stanja. „U jednom trenutku vidjet ćete svu odlučnost države Srbije. Iskoristit ćemo sve što nam je na raspolaganju da vratimo red, mir i poredak u našu zemlju i to ćemo učiniti. Suprotstavit ćemo se svim vanjskim pritiscima, svima koji nam prijete, koji nas upozoravaju što se smije i može, a do sada smo od njih vidjeli da su upravljali unošenjem kaosa u našu zemlju. I pobijedit ćemo", rekao je Vučić.

On je na konferenciji za novinare optužio studente i građane koji prosvjeduju za rušenje države, usporedivši ih s fašistima i nacistima i rekao da je samo pitanje dana kada će nekoga ubiti. Od tog scenarija mnogi strahuju. „Bojim se za ljudske živote. Živote nas, građana, nevinih, djece, aktivista", kaže Neda Vrebac. Ali strahuje i da bi režim mogao ubiti nekoga iz svojih redova kako bi nasilje dodatno eskaliralo. „Mislim da je on spreman na sve, jer su to velike količine novaca i mafija oko njega. A znate i sami kako mafija funkcionira", kaže Neda Vrebac.

Stanje ravnoteže nemoći ostaje

Umirovljeni profesor Fakulteta političkih znanosti Zoran Stojiljković ovo stanje naziva ravnotežom nemoći u kojoj obje strane imaju problem da prevagnu, a nijedna nema jasnu strategiju. „Mislim da izvanredno stanje i sam Vučić ne priželjkuje, jer on nema kapaciteta da ga održi kada ga ljudi nisu spremni poštivati, a očito nisu. Ono što je poželjni izlaz je svakako da dođe do kakvog takvog dijaloga, relativno fer izbornih uvjeta i izbora u roku od nekoliko mjeseci do kraja ove ili početka sljedeće godine“, ocjenjuje Stojiljković. Zato je od ključne važnosti, dodaje, da studenti koji još uvijek imaju kredibilitet mobiliziraju građane kroz priču o političkom epilogu. „Da vi jasno ljudima kažete što će to oni dobiti kad vi dobijete pobjedu i što ćete uraditi za to razumno vrijeme do nekakvih normalnih izbora za godinu ili dvije da se ovo više nikada ne ponovi“, dodaje Stojiljković.