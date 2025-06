Subotnji studentski prosvjed u Beogradu, na Vidovdan, na kojem se prema nezavisnim procjenama okupilo oko 140 tisuća ljudi, pokazao je da se karakter studentskog pokreta i prosvjeda koji su krenuli u Novom Sadu kao mirni, građanski, proeuropski prosvjedi s jasnom i ubojitom porukom "Ruke su vam krvave", promijenio u izrazito nacionalistički. Mogli bismo reći da je time i formalno završena faza prosvjeda pod parolom "mi se ne bavimo politikom, mi mijenjamo društvo", a poruka studenata je da vlast smatraju nelegitimnom.

Prosvjed je još jednom pokazao da Aleksandar Vučić nema većinsku potporu pa ne čudi što uporno odbija mogućnost izvanrednih parlamentarnih izbora, a žestoki sukob policije i prosvjednika definitivni je pokazatelj da vlast više ne može održati na miran način. Vučićev režim, koji se u subotu okupio u Ćacilendu, u kojem je bio najgori talog poput Dragoslava Bokana, vođe Belih orlova, ili generala Milorada Stupara, jednog od vukovarskih agresora, u igri živaca ponovo je pokazao svoje pravo, staro i autentično lice. Vučić je do daljnjega odlučio vlast braniti upotrebom represivnog aparata kojeg još uvijek kontrolira. Sada se evidentno ulazi u novu fazu političke igre i nestabilnosti u kojoj će sve više biti scena nasilja poput onih u subotu.

Studentski govori na vidovdanskom prosvjedu imali su izrazito nacionalističku notu. Sve je prštilo od kosovske mitomanije, kleronacionalizma, optužbi za izdaju Kosova. Izgledalo je kao svojevrsno gazimestansko ludilo, onako baš prigodno na datum održavanja prosvjeda. Mnogi koji su bili na prosvjedu osjećali su se razočarano i izdano.

Posebna perverzija bio je govor Mile Lopara, profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, koji je novi Vojislav Koštunica srpske generacije Z. Dovesti čovjeka, zagovornika politike "srpskog sveta", koji uz to preporučuje najnoviju knjigu osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića "Crna Bajka", da bude glavni govornik na skupu je neviđeni autogol studenata ili možda konačno skidanje maske? Što o ovakvu potezu misle njihove kolegice i kolege iz Novog Pazara ili svi oni iz Hrvatske ili BiH koji su im nesebično cijelo vrijeme davali podršku bilo bi zanimljivo čuti. Očita je namjera studenata ovakvom tvrdom retorikom oduzeti Vučiću teme i birače.

Srbiju je na dno dna odvukao nacionalizam i svi njegovi izvršitelji od Miloševića do Vučića i brojnih drugih. No to i dalje nije smetnja, jer uvjetno rečeno novi aranžman svih protiv "vladara" s potencijalno novim Koštunicom teško da će donijeti nešto dobro. Može se srušiti Vučić, uostalom pao je i Milošević. Što se dogodilo kasnije, vidjeli smo i gledamo još uvijek. A sam Vučić obijanjem prihvaćanja realnosti zemlju vuče u novu agoniju.