Picula uzvratio Vučiću: 'Gubi vlast nad pojedinim segmentima i svi su mu krivi, pritom ne treba smetnuti jednu zanimljivost'

S Toninom Piculom, hrvatskim zastupnikom u Europskom parlamentu i izvjestiteljem EP-a za Srbiju, u Bruxellesu smo kratko razgovarali nakon što ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo spominjao u uvredljivom kontekstu. Govoreći o slučaju Marije Vasić, uhićene prije dva mjeseca pod optužbom za rušenje ustavnog poretka koja je prije desetak dana stupila u štrajk glađu i žeđu, predsjednik Vučić je, podsjetimo, izjavio:

- Jede i pije kao zmaj. Nikakvih problema nema. Ništa joj ne fali. Samo ste lagali. Picula se angažirao. Ne držimo mi ljude u Jasenovcu kao ovi. Sram vas bilo, vi ćete nama govoriti. Njoj ništa ne fali, ali fali momcima koji su duplo duže u pritvoru, a nitko ne pita za njihovo zdravlje… Picula je ovako komentirao taj Vučićev istup:

- Prije svega, nadam se da će gospođa Marija Vasić, koja je bila počela štrajk glađu i žeđu, sada biti bolje nakon ove odluke žalbenog suda i premještaja iz psihijatrijske bolnice u kućni pritvor. I da će se oporaviti. Što se tiče srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, njegovi istupi postaju sve bizarniji, u onoj mjeri u kojoj on očito gubi vlast nad pojedinim segmentima u samoj Srbiji. Naravno, pri tome su Aleksandru Vučiću krivi svi za duboku polarizaciju u kojoj se zemlja nalazi već mjesecima. Svi, osim njega i ljudi kojima je okružen. Pri tome ne treba smetnuti jednu zanimljivost. On je i sam izvršio pritisak na pravosuđe, kazavši da se hitno trebaju pustiti iz pritvora nasilnici, koji su doista fizički napali i ozlijedili jednu studenticu u Novom Sadu. Dakle, oni se između sebe moraju dogovoriti radi li se o nasilničkom činu, zbog kojih su oni završili u pritvoru, ili je riječ o sudski progonjenim nevinim ljudima. Ali upravo u to vrijeme tadašnji premijer Miloš Vučević je zbog toga i podnio ostavku, i pala je vlada nešto kasnije. Prema tome, zapravo govorimo o jednoj situaciji u Srbiji kojoj se, nažalost, ne vidi ovoga trenutka brzo rješenje. Ali krizi prije svega doprinose politika i potezi aktualnog predsjednika - kaže Picula.

Na dodatno pitanje kako on osobno doživljava Vučićevo spominjanje njegova imena uz Jasenovac, Picula odgovara da predsjednik Srbije dovodi svoju zemlju do karikaturalnosti. - Što se tiče mene osobno, to nije njegov prvi istup protiv mene i mislim da je to samo indikacija da svoj posao radim dobro - poručuje.