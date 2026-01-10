Naši Portali
Knjiga Mirjane Kasapović

Neugodna knjiga koja ruši mit o Handžar diviziji i nevinosti Bošnjaka

Autor
Žarko Ivković
10.01.2026.
u 15:08

Knjiga Mirjane Kasapović 'Jeruzalemski muftija El Huseini i muslimani BiH – Zamračena priča iz Drugoga svjetskog rata' uznemirila je bošnjačku vjersku i intelektualnu elitu

Knjiga istaknute politologinje Mirjane Kasapović "Jeruzalemski muftija El Huseini i muslimani BiH", koju je Školska knjiga izdala potkraj prošle godine, već svojim podnaslovom "Zamračena priča iz Drugoga svjetskog rata" sugerira da odudara od uobičajenih historiografskih radova. Ne samo zato što obrađuje osjetljivu povijesnu temu i ruši duboko ukorijenjene političke narative nego ponajviše zato što je – neugodna. Njezina pojava najviše je uznemirila one koji su aktivno sudjelovali, ili i danas sudjeluju, u proizvodnji mitova: bošnjačke autore i bošnjačku vjersku i intelektualnu elitu. Stoga je na knjigu ovih dana reagirao i bivši reisu-l-ulema Mustafa efendija Cerić, koji je u sarajevskom Dnevnom avazu napisao "odgovor na zloupotrebu historije" zaključivši kako autorica iznosi "kolektivnu optužbu protiv muslimana Bošnjaka".

BiH Drugi svjetski rat knjiga mit Muslimani

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
Antonio1952
15:30 10.01.2026.

Svi su oni bili antifasisti kao i Srbi, pa neznam zasto su se uzajamno tamanili.

