Pia Pilipović, najmaturantica i dobitnica Nagrade Soljačić savjetuje kako kvalitetno učiti

Državnu maturu položila je među najboljima u Hrvatskoj, a gotovo u isto vrijeme velikim je koncertom završila i obrazovanje u zagrebačkoj Srednjoj glazbenoj školi, gdje se fokusirala na sviranje klavira. Bitna je samo dobra organizacija vremena, tajnu svog uspjeha otkriva nam Pia Pilipović, maturantica zagrebačke XV. gimnazije te ovogodišnja dobitnica prestižne Nagrade Soljačić, koju godišnje donira profesor s američkog Massachusetts Institute of Technology (MIT) Marin Soljačić.

Pronađite svoju metodu

Ispite iz matematike i fizike na državnoj maturi napisala je sa 100 posto točnosti, tek nešto slabije prošla je iz hrvatskog i engleskog, a kako je tijekom školovanja sudjelovala i na državnim natjecanjima iz fizike, stekla je pravo izravnog upisa na Fakultet elektrotehnike i računarstva, gdje je sad brucošica. Time je ova učenica čuvenog MIOC-a postala još jedna u nizu uspješnih maturanata iz ove škole, a osim nagrade Soljačić, Pia je dobila i nagradu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zbog činjenice da je dva predmeta uspjela riješiti sa sto posto. Kompetentna je zato budućim generacijama dati "tips & tricks" o tome kako efikasno učiti, organizirati vrijeme te uspješno kombinirati školu, hobije i prijatelje.

– Jednostavno si postavim prioritete. Kad sam bila u osnovnoj školi, bilo je lakše, ali u srednjoj sam morala tako funkcionirati kako bi sve stigla. Kad mogu vježbati klavir, uzmem si pola sata-sat, ali ako moram učiti za ispit, onda je to ono čemu se posvećujem. Nisam imala neki striktni raspored, jednostavno sam vidjela što mi je u tom trenutku najvažnije obaviti – objašnjava nam Pia kako je uspjela efikasno kombinirati razne obveze. Uz sve, dodaje, imala je dovoljno vremena i za druženje s prijateljima i za osobne hobije. – Naravno, ako imam ispit, onda bih pojačala učenje, a frendovima bih rekla da ne stignem – kaže.

Što se tiče metoda učenja, ističe da je za svaku osobu najvažnije da pronađe ono što njoj ili njemu najbolje odgovara. Za Piju je to značilo pozorno praćenje na nastavi i pisanje vlastitih skripti za učenje. Koliko su one efikasne, govori činjenica da su se njima rado koristili i učenici. – Ako je riječ, primjerice, o matematici, onda učim tako da rješavam više raznih zadataka. Inače, kad je riječ o predmetima poput povijesti i geografije, ne volim učiti napamet, već radije pokušam zapamtiti uzročno-posljedične veze. Tipa, zašto je došlo do tog i tog rata – ističe.

Za državnu maturu nije išla na posebne pripreme, već je učila sama, kod kuće. Na webu se može pronaći na desetke starijih ispita, što je, kaže, odlična pomoć u učenju. Ističe, međutim, da se maturi treba pristupiti mirno i s optimizmom. – Bitno je samo zapamtiti da se oko mature ne treba stresirati. Rekla sam samoj sebi da to nema smisla, i pomoglo je – kaže nam najmaturantica Pia.

Zašto je matura važna

Državna je matura, naravno, samo jedan od ispita za koji se maturanti moraju spremati, no jedan je od najznačajnijih u njihovu životu, budući da o njezinim rezultatima ovisi upis na željeni fakultet. Što se tiče ovogodišnjih rezultata, prema izvještaju iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, bolji su od lanjskih. Ove godine ispite je polagalo oko 28.500 tisuća učenika. Na ispitu iz hrvatskog palo je 16,3 posto učenika, gotovo osam posto manje nego lani. Bolji od lanjskih su i rezultati pisanja eseja koji nije uspjelo položiti 13 posto maturanata, a prošle godine takvih je bilo 18,2 posto.

– Ove godine imamo 572 gimnazijalca koji su bili ispod praga prolaznosti. Prošle godine ih je bilo 866. U postotcima to je 5,4% u odnosu na 8,1%. Ove godine, na svu sreću, imamo znatno manje učenika strukovnih škola koji su bili ispod praga prolaznosti, samo 36,9%, budući da je prošle godine bilo 47,5%. Dakle, više od 10% – rekao je pri predstavljanju rezultata nakon prvog roka Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra.

Pijini savjeti za kvalitetno učenje:

Pažljivo slušaj na satu – puno se toga može zapamtiti!

Rješavaj zadatke – tako se lako ponovi gradivo.

Uči s prijateljem ili u skupini – ako ti nešto nije jasno, prijatelj(ica) ti može pomoći.

Uzmi pauze između učenja i dobro spavaj – nakon dobro odspavane noći teže je zaboraviti naučeno gradivo.

Pronađi vlastiti način učenja – ako ste vizualni tip podcrtavajte, radite umne mape...