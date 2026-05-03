Petry se oglasio nakon incidenta u Novalji: 'Ničim izazvan događaj, nitko nije ozlijeđen'

Ličko-senjski župan Ernest Petry oglasio se putem Facebooka nakon medijskih napisa o incidentu u Novalji, iznoseći svoju verziju događaja i naglašavajući kako nije bilo ozlijeđenih.

U objavi navodi da je 23. travnja bio na privatnom druženju u Novalji, na poziv vlasnika prostora kojeg poznaje od ranije, ističući da se večer odvijala u opuštenoj atmosferi. Situacija se, prema njegovim riječima, neočekivano promijenila. "U jednom trenutku ničim izazvan dogodio se incident, pokrenut od strane jedne od prisutnih osoba. Napominjem da niti ja niti itko drugi u istome nije bio ozlijeđen kako prenose pojedini mediji."

Petry tvrdi kako ga je razvoj događaja iznenadio te da na njega nije mogao utjecati, niti je svojim postupcima pridonio incidentu. "Osobno sam ostao zatečen događajem na koji nisam mogao utjecati, niti sam u istome sudjelovao bilo kojim svojim postupkom."

Dodaje i kako je surađivao s policijom po dolasku na mjesto događaja. "U trenutku dolaska policijskih djelatnika, koji su svoj posao obavili iznimno profesionalno, istima sam dao iskaz o događaju koji se zbio."

Na kraju objave uputio je ispriku građanima, naglašavajući odgovornost koju nosi kao župan. "Svjestan situacije, dužan sam se u svojstvu ličko-senjskog župana ispričati svim sugrađanima radi ovog događaja, uz napomenu da ću kao i do sada svojim radom nastojati opravdati povjerenje koje mi je dva puta ukazano na izborima, a sve u cilju razvoja Ličko-senjske županije."