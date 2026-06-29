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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Sukob Pantovčaka i Banskih dvora zbog mimohoda u Parizu

VL
Autor
Vecernji.hr
29.06.2026.
u 21:06

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

Danas u vijestima Igora Bobića: Novi sukob na relaciji Pantovčak - Banski dvori zbog sudjelovanja HV-a na mimohodu u Parizu, 13-godišnji dječak preminuo nakon pada s bicikla, pojeftinjuje gorivo, nadzor nad Carnetom zbog curenja podataka, pucnjava u Njemačkoj...

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240 sekundi 24sata

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Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi, koji se svake godine održava 14. srpnja u Parizu povodom francuskog nacionalnog praznika. Mimohod se neprekidno organizira od 1880. godine, uz tek nekoliko prekida, a prolazi slavnom avenijom Champs-Élysées, od Slavoluka pobjede do Trga Concorde

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