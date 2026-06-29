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Ovaj hrvatski grad najskuplji je u Europi za kupnju stana, dijeli prvo mjesto s Lisabonom

Split: Zgrade sa splitskog Žnjana
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/6
Autor
Tea Tokić
29.06.2026.
u 20:36

Tijekom svibnja 2026. prosječna tražena cijena stambenih nekretnina u Splitu iznosila je 5.660 eura po četvornom metru, što je gotovo 12 posto više nego godinu ranije

Kupnja vlastitog stana za mnoge je građane Europe postala gotovo nedostižan cilj, a među gradovima u kojima je taj san najteže ostvariti našao se i Split. Prema analizi koju je objavio Euronews, najveći dalmatinski grad dijeli prvo mjesto s portugalskim Lisabonom kao jedan od najmanje priuštivih gradova za kupnju nekretnine u Europi. Ključni pokazatelj kojim se mjeri priuštivost stanovanja jest omjer cijene nekretnine i godišnjih prihoda kućanstva. On pokazuje koliko je godina prosječnih primanja potrebno da bi se kupio stan. Stručnjaci smatraju da je omjer veći od 10 već znak ozbiljno pregrijanog tržišta.

No Split i Lisabon otišli su mnogo dalje od toga, u oba grada taj omjer iznosi čak 18,7. Drugim riječima, prosječnom kućanstvu trebalo bi gotovo 19 godina ukupnih prihoda kako bi kupilo stan, pod pretpostavkom da sav zarađeni novac ne troši ni na što drugo. Prema podacima koje prenosi Euronews, iza Splita i Lisabona slijede Prag, Milano i Tirana s omjerom 18,1, zatim Beč (17,4), Beograd (17,2), Pariz (17,0), London (16,0) i Brno (15,8). To pokazuje da je kupnja vlastitog doma posljednjih godina postala sve manje dostupna u brojnim europskim gradovima.

Podaci s tržišta nekretnina pokazuju da trend rasta cijena u Splitu ne posustaje. Tijekom svibnja 2026. prosječna tražena cijena stambenih nekretnina iznosila je 5.660 eura po četvornom metru, što je gotovo 12 posto više nego godinu ranije. Najskuplji dio grada bio je jug Splita, gdje je prosječna tražena cijena dosegnula 6.276 eura po četvornom metru, dok je najniža zabilježena na sjeveroistoku grada, 4.782 eura po četvornom metru. U centru grada cijena je iznosila 5.680 eura, a na zapadu Splita 5.711 eura po četvornom metru. Istodobno su rasle i cijene najma. Prosječna tražena najamnina u svibnju iznosila je 18,74 eura po četvornom metru, što je povećanje od gotovo 12 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Kako piše Euronews, Lisabon je posljednjih godina postao jedan od najočitijih primjera europske stambene krize. Cijene nekretnina u Portugalu u posljednjem su desetljeću porasle gotovo 240 posto, dok su plaće istodobno porasle oko 59 posto. Razlika između rasta cijena i primanja dovela je do toga da si velik broj građana više ne može priuštiti kupnju vlastitog doma.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u ovogodišnjem je izvješću upozorila da Portugal ima jedan od najslabije dostupnih stambenih sustava među razvijenim državama, navodeći nedovoljnu izgradnju novih stanova, slabo razvijeno tržište najma i regulatorne prepreke kao glavne razloge. Problem je posljednjih godina izazvao i masovne prosvjede građana koji traže više priuštivih stanova, strožu kontrolu najamnina te aktiviranje praznih nekretnina. Iako su pokazatelji priuštivosti sve alarmantniji, ekonomisti ne očekuju nagli slom tržišta nekretnina. Portugalska središnja banka upozorila je da ograničena ponuda i dalje snažno podupire rast cijena, dok stroža pravila odobravanja stambenih kredita zasad smanjuju rizik od stvaranja klasičnog nekretninskog balona.

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Split: Zgrade sa splitskog Žnjana
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Ključne riječi
kupnja stana cijene nekretnine Split cijena stana Europa

Komentara 5

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Avatar Zgubider..
Zgubider..
21:37 29.06.2026.

Stan, stan, stan. Svi pričaju i pišu samo o cijenama stanova. Ljudi ne kopčaju da nakon pandemije i ovih ratova slijedi puno strašnija kriza. Jel će ona biti umjetno stvorena poput pandemije ili posljedica prirodne katastrofe ili većeg rata, izvjesno je ali da nam u skoroj ili srednjoj budućnosti sljedi nestašica hrane. A onda će biti svejedno jel imaš ili nemaš stan, jesi podstanar ili imaš 5 stanova. Bitno će biti jel imaš krompira, riže, i davat ćeš stan za 50 kila mesa ili vreću krompira...

Avatar nekakav
nekakav
14:26 29.06.2026.

priču se može i drugačije pričati. moglo se napisati da je kupovna moć i standard stanovnika toliko visoka da se stanovi kupuju za blizu 6.000 eura po kvadratu. kako nekima nije jasno da je cijena nečega kompromis između traženog od prodavača i mogućeg od kupca? ako je preskupo ne prodaje se, ponuda i potražnja, što bi vi... uzmete 250.000 eura na kredit, na 30 godina, rata nekih 1.000 eura... za stan od 60 kvadrata. ne treba više, djeca će doći i otići, mogu tih 20 godina biti u sobi i pol... odlaskom u penziju isplatiti ćete stan. ostaju vam samo režije. djeca nek svoj stan zarade sama. problem riješen ,a da ga niste ni imali. a možete i staru kuću od roditelja obnoviti, zašto bi se sramili što živite sa starcima, taj sram su izumile banke. zamislite kvalitetu života sa dodatnih 1.000 eura mjesečno...

TA
Tarantula
12:44 29.06.2026.

Realno ja ako namjestim natječaj da bolnica kupi uređaj koji realno košta 35 000 eura i prodam ga bolnici za 450 000 eura, meni nije problem onda platiti stan i po 7000 eur m2. Također recimo ako mene kokain iz Južne Amerike ovdje košta sa prijevozom kila oko 20 000 eura, a gram 0,8 prodajem po 100 eura to je preko 100 000 eura čiste zarade i taj se ritam da pratiti mjesečno. Možda recimo i ako dobijem stan od države po povoljnim uvijetima jer u njemi živi stanar, odnosno ja i drugi dan taj stan prodam za duplo veću lovu ona mi nije problem platiti 7000 eur m2, ili recimo kako svaki mjesec meni iz nekog sportskog saveza kapne 2000 eura, pa ona meni nije problem platiti taj stan 7000 eur m2 i držat ga praznog. Znači samo poštenoj sirotinji koja kupuje na kredit problem je platiti 7000 eur m2 a svi ostali mogu normlano kupovati.

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