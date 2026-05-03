HDZ-ovog ličkog župana 23 godine mlađa prijateljica napala pepeljarom, oboje bili pijani?

"Smrade, jazavče...", odjekivalo je Novaljom tijekom noći na 24. travnja. Kako neslužbeno doznaje 24 sata, te je riječi HDZ-ovu županu Ličko-senjske županije Ernestu Petryju uputila 23 godine mlađa prijateljica A. O. Sve se zbilo u službeno još neotvorenom restoranu. U društvu su sjedili vlasnik, župan i spomenuta djevojka.

Žestoka galama i svađa na terasi restorana izbila je oko pola dva. Žena, kažu očevici za 24 sata, nije birala riječi i snažno je vrijeđala župana, a poslije je, tvrde, u jednom trenutku nasrnula na njega pepeljarama te drugim stvarima koje su joj se našle pri ruci. Neslužbeno se doznaje i kako je nakon incidenta žena pozvala policiju, a na teren je izašla i Hitna pomoć, koja im je izmjerila i alkohol u krvi. Župan je imao malo više od jednog promila, a prijateljica više od dva promila. Za sada nije poznato je li, i koliko, župan ozlijeđen.

Incident se dogodio samo noć uoči svečanog otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji, zbog čega je Petry navodno i došao u Novalju. Na svečanosti su, uz predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova, sudjelovali saborski zastupnik i gradonačelnik Novalje Ivan Dabo sa suradnicima te zamjenica župana Jasna Orešković Brkljačić. No župan se nije pojavio.

- Bio sam na otvorenju nove zgrade policije, župana nije bilo, bila je njegova zamjenica. Ne znam zašto on nije došao, to morate pitati njega - kratko je komentirao Dabo.

Neslužbeno se, međutim, moglo čuti kako su Petryja navodno zamolili da izostane s događaja zbog dolaska visokih državnih dužnosnika. Sugovornici tvrde i da je ženu, koja je sudjelovala u incidentu, policija, zbog počinjenja prekršaja protiv javnog reda i mira te alkoholiziranog stanja, zadržala u tek novootvorenoj policijskoj postaji u Novalji. – Ona je prva prenoćila ondje, u novoj zgradi policije, nakon sukoba sa županom – rekao je za 24 sata sugovornik blizak županu.

Petry se nije odazvao na pozive, a Policijska uprava ličko-senjska potvrdila je, bez navođenja imena, kako se incident dogodio. "Obavještavamo Vas da je 24. travnja 2026. godine zatražena intervencija policijskih službenika Policijske postaje Novalja. Od zatečenih osoba, jedna osoba je zbog stupnja alkoholiziranosti zadržana u policijskoj postaji do otrežnjenja. Kriminalističko istraživanje je i dalje u tijeku s obzirom na to da osobe nisu s područja koje pokriva Policijska postaja Novalja", rekli su.

Ovo nije prvi put da se Petryja pojavljuje u neobičnom kontekstu. Javnost ga pamti i po snimci na kojoj u gluho doba noći na parkiralištu u Gospiću demonstrira tehnike borilačkih vještina. Objasnio je naknadno kako iza sebe ima desetljeća iskustva u karateu, savateu, kikboksu i tajlandskom boksu. U jednom trenutku na snimci ohrabruje suparnika riječima: “Imaš middle kick, high kick... Ako spajaš, ne mogu ti ništa”.