Večernji list
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FOTO Zavodljivi noćni prizor: Pogledajte puni Mjesec nad Zagrebom i Hrvatskom
Večeras se na nebu nad Zagrebom i Hrvatskom odvijao zanimljiv prizor koje su snimile Pixsellove fotoreporterke Lucija Očko i Emica Elveđi.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Puni Mjesec dostigao je svoj vrhunac u ponoć, a tijekom večeri 'mijenjao je' boje
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Odmah nakon izlaska bio je crvenkast
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Nakon čega je postepeno prelazio u zlatno-žutu boju
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Dok naposlijetku nije poprimio svoju prepoznatljivu boju
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Riječ je o prirodnom optičkom fenomenu: kada je Mjesec nisko na horizontu
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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njegova svjetlost prolazi kroz najdeblji sloj atmosfere, što propušta samo crvene i narančaste tonove
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Kako se penje prema najvišoj točki, atmosfera postaje tanja, a on poprima svjetliju boju. Idući puni mjesec dogodit će se 29. srpnja.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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