FOTO Zavodljivi noćni prizor: Pogledajte puni Mjesec nad Zagrebom i Hrvatskom

Večeras se na nebu nad Zagrebom i Hrvatskom odvijao zanimljiv prizor koje su snimile Pixsellove fotoreporterke Lucija Očko i Emica Elveđi.
Večeras se na nebu nad Zagrebom i Hrvatskom odvijao zanimljiv prizor koje su snimile Pixsellove fotoreporterke Lucija Očko i Emica Elveđi.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Puni Mjesec dostigao je svoj vrhunac u ponoć, a tijekom večeri 'mijenjao je' boje
Puni Mjesec dostigao je svoj vrhunac u ponoć, a tijekom večeri 'mijenjao je' boje
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Share
Podijeli
Odmah nakon izlaska bio je crvenkast
Odmah nakon izlaska bio je crvenkast
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Nakon čega je postepeno prelazio u zlatno-žutu boju
Nakon čega je postepeno prelazio u zlatno-žutu boju
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Dok naposlijetku nije poprimio svoju prepoznatljivu boju
Dok naposlijetku nije poprimio svoju prepoznatljivu boju
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Riječ je o prirodnom optičkom fenomenu: kada je Mjesec nisko na horizontu
Riječ je o prirodnom optičkom fenomenu: kada je Mjesec nisko na horizontu
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
njegova svjetlost prolazi kroz najdeblji sloj atmosfere, što propušta samo crvene i narančaste tonove
njegova svjetlost prolazi kroz najdeblji sloj atmosfere, što propušta samo crvene i narančaste tonove
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Kako se penje prema najvišoj točki, atmosfera postaje tanja, a on poprima svjetliju boju. Idući puni mjesec dogodit će se 29. srpnja.
Kako se penje prema najvišoj točki, atmosfera postaje tanja, a on poprima svjetliju boju. Idući puni mjesec dogodit će se 29. srpnja.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/