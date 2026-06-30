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DAR UZ VEČERNJI LIST

VL Premium: Što čovjeka čini nezamjenjivim u doba umjetne inteligencije

Foto: promo
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 09:39

Ne propustite posebno rođendansko izdanje VL Premiuma koje kao dar dolazi uz Večernji list u srijedu, 1. srpnja. Ovo ekskluzivno izdanje dostupno je samo toga dana, zato na vrijeme osigurajte svoj primjerak.

Povodom 67. rođendana Večernjeg lista, novo izdanje VL Premiuma donosi veliku temu o umjetnoj inteligenciji i njezinu utjecaju na medije, društvo, kulturu i svakodnevni život. Uz ekskluzivne intervjue sa Zlatanom Stipišićem Gibonnijem i Matejem Meštrovićem, donosimo analize, komentare i priče koje otvaraju najvažnija pitanja digitalnog doba.

U trenutku kada umjetna inteligencija ulazi u gotovo svaki segment života, od obrazovanja i rada sve do medija, kulture i komunikacije, sve je važnije razumjeti ne samo mogućnosti koje donosi nova tehnologija nego i njezin utjecaj na društvo, informacije i način na koji donosimo odluke.

Dok tehnologija sve brže postaje neizostavan dio svakodnevice, od komunikacije i obrazovanja do stvaranja sadržaja i informiranja, istodobno se otvaraju pitanja odgovornosti, povjerenja i uloge čovjeka u digitalnom dobu. Umjetna inteligencija može analizirati podatke, generirati sadržaj i ubrzati procese, no ne može zamijeniti istraživanje, iskustvo, ljudsku prosudbu i sposobnost da složene pojave stavi u širi društveni kontekst. Upravo zato kvalitetno novinarstvo i autorski potpis danas imaju jednaku, ako ne i veću vrijednost nego prije.

U ovom posebnom izdanju donosimo analize, intervjue i komentare posvećene utjecaju umjetne inteligencije na medije, obrazovanje, kulturu, tržište rada i društvo u cjelini. Što nas očekuje u sljedećih 20 godina? Hoće li umjetna inteligencija promijeniti način na koji radimo, učimo i živimo? Može li tehnologija pomoći čovjeku, a da pritom ne ugrozi povjerenje, kreativnost i slobodu? Odgovore donose vodeći stručnjaci, znanstvenici i autori kroz niz ekskluzivnih analiza i razgovora.

VL Premium potražite kao dar uz Večernji list u srijedu, 1. srpnja. Ovo posebno rođendansko izdanje dostupno je isključivo toga dana – nakon toga više neće biti u prodaji.

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