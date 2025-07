Koga još skriva 'vreća s poklonima' Hrvoja Petrača?

Opušteno hodajući, praćen pravosudnim policajcem i sa smiješkom na licu, Hrvoje Petrač je prošlog petka ušetao u USKOK, čije su nove prostorije javnosti prezentirane tjedan ranije. Na prezentaciji novih prostora USKOK-a, Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, najavio je upravo takav rasplet događaja. Govorio je o podizanju optužnice u aferi Mikroskopi , ali i Petračevoj predaji. Turudić je tada naglasio i da "službe znaju gdje je Petrač". Ta izjava ostala je visjeti u zraku, pogotovo u svjetlu informacija da je USKOK, navodno, bio iznađen kada se Petrač tjedan kasnije pojavio na vratima Remetinca. No bili u USKOK-u stvarno iznenađeni ili ne, činjenica je da je Petračeva obrana njegov povratak najavljivala mjesecima. Kao što je i činjenica, koliko god svi šutjeli o tome, da je riječ o dobro isplaniranoj i koordiniranoj akciji, čiji je cilj, vrlo vjerojatno, bila sanacija štete. I reputacijske i političke koju je lanjsko uhićenje Vilija Beroša napravilo Andreju Plenkoviću i HDZ-u. Beroš je drugi Plenkovićev ministar, nakon Darka Horvata, koji je uhićen praktički na radnom mjestu, a ukupno deveti koji se našao u ozbiljnim problemima s pravosuđem. U vrijeme kada je afera Mikroskopi počela, bio je to prvoklasni pravosudno-politički skandal jer su istrage istovremeno pokrenuli USKOK i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). USKOK je istragom obuhvatio Beroša, no ne i Petrača i njegove sinove Novicu i Nikolu. Koji su kao i njihov otac, u trenutku pokretanja istrage bili nedostupni.