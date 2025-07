'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju s ministrom'

Krešimir Rotim do lanjskog studenog bio je ugledni neurokirurg, predstojnik Klinike za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice, vlasnik Poliklinike Rotim, zaposlenik Specijalne bolnice Neurospine. A onda je uhićen u sklopu afere Mikroskopi jer ga se tereti da je sudjelovao u koruptivnim dogovorima vezanima za kupnju robotskih mikroskopa. Te je mikroskope, kako što je već poznato, prema tvrdnjama USKOK-a, tvrtka Saše Pozdera hrvatskim bolnicama prodavala po prenapuhanim cijenama, pri čemu im je "pomagao" Vili Beroš, bivši ministar zdravstva Andreja Plenkovića, kojeg USKOK tereti da je za tu "pomoć" od zločinačkog udruženja koje je vodio Hrvoje Petrač primio 75.000 eura mita.

Što se tiče Rotima, njega USKOK tereti da je sudjelovao u nagovoru ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice da zatraži raspisivanje javne nabave za kupnju robotskog mikroskopa, a prema tvrdnjama USKOK-a, zauzvrat je Specijalna bolnica Neurospine, u kojoj je Rotim također zaposlen, dobila besplatan robotski mikroskop vrijedan 115.000 eura. Rotim je tijekom istrage iznio opširnu obranu, čiji sadržaj, kao i priznanja krivnje Hrvoja, Novice i Nikole Petrača te Saše Pozdera, u dosta nepovoljan položaj stavlja Beroša.

– Pozdera sam upoznao prije desetak godina u Beogradu na medicinskom kongresu, a sporni robotski mikroskop vidio sam nekoliko godina kasnije na jednom drugom kongresu. Svidio mi se i mislio sam da bi bilo dobro da ga ima KBC Sestre milosrdnice. KBC se nakon potresa obnavlja, a ja sam kao šef Klinike za neurokirurgiju lobirao za nabavu razne moderne opreme. Bio sam zainteresiran za nabavu mikroskopskog robota koji je nudila Pozderova tvrtka. Na jednoj prezentaciji na kojoj su bili i šefovi drugih neuroloških klinika Pozder mi je prišao i pitao me bih li ga htio imati. Odgovorio sam potvrdno, na što mi je Pozder rekao da uputim dopis prema nadležnim tijelima. Prvo ravnatelju bolnice i da objasnim zašto tražim taj uređaj i zašto će koristiti hrvatskim pacijentima.

Kazao je da ako ravnatelj bolnice procijeni da je to opravdan zahtjev, da će proslijediti Ministarstvu zdravstva. Pozder mi je rekao da on ima kombinaciju i da će Ministarstvo to odobriti. Rekao sam mu da se zahtjevi koji se šalju Ministarstvu odobravaju nakon tri mjeseca, šest mjeseci, najčešće nikad, na što mi je Pozder odgovorio da on ima kombinaciju s ministrom i neka samo pošaljem zahtjev. Kazao je i da će on s ministrom sve riješiti, da će on ministru platiti i neka ja samo pošaljem zahtjev. Zateklo me je s kakvom lakoćom Pozder govori da ima kombinaciju s ministrom, da će sve to s njim riješiti i da će mu platiti. Kazao je kako mu je u interesu da takve uređaje proda većem broju kupaca u Hrvatskoj te je kazao da je s Berošem u prijateljskim odnosima i da se s njim viđa – kazao je među ostalim Rotim, koji je istaknuo i da on s Berošem nije bio u dobrim odnosima.

Vezano za robotski mikroskop koji je, prema optužnici, završio u Specijalnoj bolnici Neurospine, Rotim je kazao da za njega nisu nikada ni dobili ni tražili ponudu po kojoj bi ga cijeni kupili. Tvrdio je da se robotski mikroskop vrijedan 115.000 eura tamo nalazio na temelju ugovora o posudbi, koji, kako je kazao, nije ni vidio ni potpisao, a tvrdi i da je u nekom trenutku uređaj i vraćen. – Taj robotski mikroskop nije bio kupljen, ni darovan, ni poklonjen, a ni korišten jer nije bio pogodan za privatnu praksu pa onda nije mogla biti ostvarena nikakva korist – kazao je u obrani Rotim.

Ustvrdio je i da je u više navrata zatražio da ga se ukloni i odnese, no oni od kojih je to tražio, kaže, oglušili su se o njegove zahtjeve. Međutim, naveo je i da je osobno dogovorio posudbu tog mikroskopa na nekom kongresu s Pozderom. – Pozder mi je rekao da sam ja najugledniji neurokirurg u Hrvatskoj te da njemu u marketinškom smislu, to što ima robotski mikroskop kod mene na posudbi, nešto znači – branio se Rotim.

Za Beroša su nezgodni i iskazi nekih svjedoka koji su naveli da o nabavama koje nisu predviđene godišnjim planom bolnica odlučuje isključivo ministar zdravstva. USKOK u optužnici tvrdi da tri uspjele i dvije neuspjele nabave robotskih mikroskopa nisu bile predviđene godišnjim planom javnih nabava bolnica te da su kupnje od Pozderove tvrtke obavljene uz Beroševu suglasnost. Neki su svjedoci iskazivali i da je Beroš raznim osobama naređivao da prime Pozdera i poslušaju što im njegova tvrtka nudi. Sve što je Beroš radio, ostali optuženici među sobom su komunicirali unutar grupe Petrač&Pozder, u kojoj je Mali bilo kodno ime za Beroša. Početkom listopada 2023. Pozder je poslao poruku: – Jučer sam rekao da trebamo sastanak s Malim, pošto ovi gluvi telefon ne funkcionira... Za one stolove sam donio robu od 200.000 na testiranje na dva mjeseca u bolnicu, a njegovo ministarstvo raspisuje ponovo ništa...

Dan kasnije Pozder šalje novu poruku u kojoj kaže "kako mu je Zrikavac kazao da Mali kaže da nema šanse da će Split dobiti robot". Zrikavac je po tvrdnjama USKOK-a nadimak Tome Pavića, koji je neka vrsta posrednika između Petrača i Pozdera te Beroša. Inače, prema USKOK-u, koruptivni dogovori Beroša i ostalih počeli su u rujnu 2022. što se po tužiteljstvu poklapa s prvom javnom nabavom, onom u KBC-u Osijek, koja je provedena između listopada i prosinca 2022. Svjedoci koji su saslušani tijekom istrage iskazivali su da bolnica 2022. nije imala namjeru kupovati novi robotski mikroskop te da je inicijativa za nabavu tog uređaja došla iz Ministarstva zdravstva. S druge strane, Pozder je KBC-u Osijek spomenuti robotski mikroskop prezentirao još tijekom 2021., a kada je iniciran postupak javne nabave, njegova se tvrtka na nju javila. USKOK tvrdi i da su tehničke specifikacije javne nabave bile namještene tako da odgovaraju uređajima koje je Pozder nudio, a na koncu je KBC Osijek uz Beroševu suglasnost spomenuti uređaj kupio. I preplatio. A ta je kupnja u grupi Petrač&Pozder popraćena slanjem kratkih snimki na kojima se vidi muškarac koji trlja prste kao da broji novac i pri tome se smije. I to je za USKOK dokaz da je bila riječ o koruptivnom dogovoru čiji su uspjeh članovi grupe slavili.