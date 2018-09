Nijemci ignoriraju pozive našeg suda

Kada je Hrvatska 1. srpnja 2013. ušla u EU, na proslavi u Zagrebu nije se pojavila njemačka kancelarka Angela Merkel. U javnosti je njezino nepojavljivanje shvaćeno kao velika packa Vladi Zorana Milanovića, koja je preko noći pokušala promijeniti zakon da bi, nagađalo se tada, spriječila izručenje Josipa Perkovića, bivšeg šefa jugoslavenskih i hrvatskih tajnih službi, Njemačkoj.

Prozivani s više adresa

Zakon je postao poznat kao lex Perković, a nakon halabuke koja se oko njega podigla, Perković i Zdravko Mustač ipak su izručeni Njemačkoj. U vrijeme kada se to događalo, hrvatska Vlada i tadašnji premijer Milanović s više domaćih i stranih adresa prozivani su zbog opstrukcije pravosuđa, nepoštivanja zakona i pravne države.

Pet godina poslije događa se slična priča, samo u obrnutom smjeru, no ovaj put nitko Njemačku ne proziva zbog nepoštivanja hrvatskog pravosuđa. Jer kako drukčije, osim kao nepoštivanje, nazvati činjenicu da se Nijemci uopće nisu udostojili odgovoriti na zamolnicu zagrebačkog Županijskog suda da im osigura Perkovićevo saslušanje videolinkom?

A upravo to dogodilo se jučer na suđenju Đuri Gavriloviću. On je optužen za ratno profiterstvo, a obrana je u srpnju predložila da se Perković sasluša kao svjedok, što je sud prihvatio. Kako je Perković zajedno s Mustačem u njemačkom zatvoru, gdje čeka da ga se preveze u Hrvatsku radi izdržavanja kazne, saslušanje se moglo obaviti samo videolinkom. Zbog toga je Renata Miličević, sutkinja koja sudi Gavriloviću, poslala zamolnicu u Njemačku tražeći da joj se osigura Perkovićevo svjedočenje.

No od srpnja danas, kada je svjedočenje bilo predviđeno, nikakav odgovor, ni potvrdan ni niječan, nije dobila. Stoga sutkinji nije preostalo ništa drugo nego da odgodi raspravu te novu zakaže za 14. prosinca. Valjda će joj Nijemci do tada odgovoriti na molbu za saslušanje Perkovića

Usklađivanje kazni

Druga je mogućnost da Perković svjedoči neposredno, no da bi se to ostvarilo, on bi morao biti prevezen u Hrvatsku. A i tu je zapelo jer njegov odvjetnik Anto Nobilo kaže da je njemačko tužiteljstvo krajem lipnja tražilo od našeg Ministarstva pravosuđa da se organizira njegov i Mustačev transfer, dok u Ministarstvu pravosuđa kažu da nikakav zahtjev nisu dobili.

Što se događa s Perkovićevim povratkom u Hrvatsku, pokušao je doznati i sud, no i ta su pitanja ostala bez odgovora s njemačke strane. Perković i Mustač u Njemačkoj su osuđeni na doživotni zatvor zbog likvidacije Stjepana Đurekovića, a prije nego što ih se preveze u Hrvatsku, ta kazna mora biti usklađena s našim zakonima jer mi nemamo kaznu doživotnog zatvora.