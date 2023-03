Penava najavio prosvjed za spas Slavonije i Hrvatske: Ne pristajemo na izumiranje u tišini

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu poražavajućih pokazatelja Eurostata u kategoriji depopulacije ruralnih prostora. ''Tema današnje konferencije je krupna stvar koja se događa i koja je objavljena, ali se zapravo studiozno nitko s njom nije bavio, a riječ je o pokazateljima Eurostata i podacima za period od pet godina, od 2015. do 2020., u kategoriji depopulacije ruralnih prostora. Prema tim pokazateljima, dvije najgore regije u Europskoj uniji su hrvatske regije, Vukovarsko-srijemska županija i Požeškoslavonska županija'', uvodno je rekao Penava, priopćili su iz Domovinskog pokreta.

Penava je objasnio kako je riječ o istraživanju koje je uzelo za promatranje period od pet godina, gdje se u kontekstu aktualne Vlade Andreja Plenkovića te njegove prethodne Vlade, koja je dobila mandat 2016., apsolutno preklapaju promatrani period i rezultati ovih istraživanja s rezultatima i ishodima vladavine Andreja Plenkovića i njegovih Vlada te posljedicama tih Vlada po Republiku Hrvatsku.

''Zašto govorim i zašto ističem ovu temu? Ovi podaci govore o nekoliko stvari. Prvo i osnovno, te podatke nije iznijela nijedna politička opcija, nisu ih iznijeli Domovinski pokret ni Ivan Penava. Nije ih iznijela nijedna domaća agencija, za koju bismo možda sumnjali da ima neku političku agendu. Iznio ih je Statistički ured Europske unije. To su podaci EU koji sasvim nedvosmisleno govore da od svih regija na području Europske unije, od Poljske, Slovačke, Bugarske, Rumunjske, a naglašavam Rumunjsku jer, kad slušamo našu Vladu i premijera, imamo predodžbu kako smo mi uspješni, sve je super i imamo najboljeg premijera i odličnu Vladu, međutim kad izuzmete PR medijske analitičare koji su na plaći aktualne vlasti, onda vam ostaju poražavajući podaci o tome da smo najgori u Europi'', poručio je Penava.

Upozorio je Penava da u stvarnosti ostaju ispražnjene kuće, ulice, sela i gradovi i da je ovo znak za uzbunu. Dodao je kako ovi podaci i zadnjem slijepcu trebaju omogućiti da progleda i da vidi da je vrijeme za akciju, hitnu promjenu i smjenu ovakve vlasti. Ovo je, pojasnio je, u sportskom žargonu, kao kada je klub zadnji na tablici - on ispada iz lige. Naglasio je kako ovi podaci govore o tome da smo u posljednjih pet godina mi zadnji i predzadnji.

''Vukovarsko-srijemska županija i Požeško-slavonska županija. I to s ogromnom razlikom - Vukovarsko-srijemska županija s gubitkom stanovništva od 2,5 posto na bazi godine, a Požeško-slavonska s 1,7 posto kao druga dijeli drugo i treće mjesto s jednom bugarskom regijom. Pogledajte kolika je to razlika, 2,5 posto u Vukovarsko-srijemskoj županiji i 1,7 u Požeško-slavonskoj! Sad dolazimo do onog momenta kada treba spomenuti afere. Govorimo o Vukovarsko-srijemskoj županiji, iz koje dolazi ministrica Žalac, za koju premijer, evo, nema pojma i branio ju je do zadnjeg trenutka, a ovdje u Saboru, prema izjavama Glavne državne odvjetnice, doznajemo da je bilo propusta u slučaju Žalac'', istaknuo je.

Penava je dodao kako tu govorimo i o slučaju župana Dekanića, koji godinu dana, zajedno s institucijama, zapravo zavlači javnost.

''Gospodinu Plenkoviću je danas iznenađenje i on ne zna i još nije siguran kakvi su krajnji ishodi pa će ipak zaštititi tog župana, a nama svima ostalima govoriti kako mi vršimo pritisak, a oni su za borbu, ironije li, protiv korupcije. Govorim o županiji u kojoj saborski Domovinski pokret, Vlaška ulica 81f, 10000 Zagreb, OIB: 52853709191 zastupnik, gospodin Šarić, gradonačelnik Otoka, ima nekoliko optužnica koje čame u DORH-u dulje od dvije godine'', dodao je.

''Unatoč tome što je to znao gospodin Plenković, gurnuli su ga i za kandidata za gradonačelnika i danas ga brane. Ali to je, valjda, transparentna i učinkovita država promatrana kroz naočale Andreja Plenkovića. Međutim, sjetite se samo afere Marije Ratkić i milijarde kuna zamračenih u aferi INA i Plinara istočne Slavonije, koja je također, evo slučajnosti, u toj županiji. Nama u Domovinskom pokretu sasvim je jasno o čemu se tu radi i da su ovo momenti od kojih nema bježanja ni okretanja glave. Danas je Dekanić, jučer je bila Žalac, sutra će biti Šarić ili Mažar s aferom Bodat, i uvijek će iskakati netko novi, a u tom vremenu, kako govori Eurostat, pet godina je pet izgubljenih godina'', rekao je Penava.

Poručio je da je sad već 2023. i da je pitanje gdje smo tek danas po tim podacima i gubicima stanovništva. Naglasio je kako Domovinski pokret želi ukazati na to da je dogorjelo i da više nemaju dvojbi. Istaknuo je da će Domovinski pokret u tom kontekstu, u smislu spasa Slavonije, poduzeti još jedini alat i mehanizam koji mu ostaje na raspolaganju - pozvati građane Hrvatske, a poglavito Slavonije, na prosvjede za spas Slavonije: ''To je jedino što mi još legitimno možemo napraviti za spas Hrvatske i Slavonije - pozvati ljude na ulice. Jer na ovo umiranje, izumiranje u tišini, pristati nećemo!''.

''Domovinski pokret sa svojim promišljanjem i emocijom prema hrvatskoj državi, a jednako tako i Slavoniji, ne može dozvoliti ovaj scenarij tihog izumiranja i propasti Slavonije i Hrvatske. U tom kontekstu, netom pred ljeto, bit ćete upoznati s detaljima. Domovinski pokret će prebaciti sve svoje resurse na aktivaciju i motivaciju i članstva, i simpatizera, i običnih Slavonaca i građana Republike Hrvatske, i organizirati prosvjed u Slavoniji, u nekom od slavonskih gradova, i poslati poruke o tome što je potrebno učiniti i koji su izlazni scenariji za Slavoniju te pokušati osvijestiti ljude da je vrijeme da se trgnemo. Preuzet ćemo i odgovornost za ovaj događaj i kompletnu organizaciju te biti otvoreni prema svima, građanskim inicijativama, udrugama, političkim strankama te medijima'', naglasio je.

Penava ističe da ono što smo teškom mukom stvarali, svoju zemlju i slobodu, gubimo uslijed ovakvih politika, i da do promjene neće i ne može doći s ljudima poput Marija Banožića, Dekanića, Šarića, Plenkovića, Žalac i slične ekipe. Poručio je kako je vrijeme da se Slavonija i Hrvatska probude te kako je poziv na buđenje upravo sada poslan: ''Nadam se i vjerujem da se vidimo u što većem broju kroz otprilike dva mjeseca na prosvjedu s čijim detaljima i realizacijom ćete biti upoznati putem medija''.

''Nije nam do nereda, do organizacija prosvjeda, nismo stranka koja teži ulici i rješenjima na ulici. Međutim, stvari su poprimile ovakvu razinu ozbiljnosti i događanja i doživljavamo ovakve neugodnosti i sramoćenja s ovim optužnicama, zatvorima, korupcijom, ovakve dramatične podatke o iseljavanju i o činjenici da imamo Vladu koja, ne da nije odlična, ne da nije dobra, ne da nije loša, nego je najgora u Europskoj uniji. Jer, biti zadnji i predzadnji u Europskoj uniji znači da ste debelo najgori i najnesposobniji'', istaknuo je Penava. Naglasio je kako to puno više govori od lijepe retorike, od stranih jezika, lijepog odijela i kravate i da će svatko onaj tko uvažava rezultate i tko voli ovu državu te koji je iole objektivan morati priznati da je biti zadnji i predzadnji u Europskoj uniji sramota i izaziva na hitna, drugačija i nova rješenja. Penava je poručio da su zato tu i da su se zato odlučili za ovu inicijativu neplanski, ali da ih okolnosti na to prisiljavaju.

